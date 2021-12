Zona Bianca, stasera in tv 15 dicembre su Rete4: le truffe amorose, in studio Roberto Cazzaniga

15 dicembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 15 dicembre 2021, torna l'ormai consueto appuntamento con Zona Bianca, il programma d’informazione prodotto da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi (Rete4, ore 21,20).

Nella puntata in onda stasera si parlerà naturalmente della situazione pandemica mentre si avvicinano le festività natalizie. Ci sarà poi un approfondimento sulle truffe amorose e per l’occasione in studio ci sarà Roberto Cazzaniga. vittima per circa quindici anni di un raggiro online di oltre 700mila euro. L’ex pallavolista Cazzaniga ha speso negli ultimi 15 anni per questa fantomatica relazione 700mila euro. Si era presentata come una super modella di nome “Maya” che non esiste e che lui avrebbe creduto sua dolce metà per tutto quel tempo. A scoprire la truffa ai suoi danni Le Iene, con Ismaele La Vardera che lo ha aiutato ad accettare la verità. La sedicente Maya avrebbe avuto contatti virtuali con lui mostrandosi via web con la foto di Alessandra Ambrosio, vera top model brasiliana ex testimonial di Victoria’s Secret.

Dietro l’inganno, ci sarebbero state due donne: l’amica Manuela e Valeria, sarda di Cagliari, la “voce” che avrebbe chiesto continuamente soldi al campione per presunte cure relative a gravi problemi al cuore.

Brindisi, con i suoi ospiti, stasera racconterà come a dieci giorni dal Natale il Paese si trova di nuovo a dover fronteggiare contagi, ospedali pieni e misure di contenimento della pandemia.

