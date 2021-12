Stasera in tv 15 dicembre, su Rai1 la finale di Sanremo Giovani: i nomi dei concorrenti e chi andrà al Festival

15 dicembre 2021 a

Appuntamento con la musica in prima serata su Rai1, mercoledì 15 dicembre. Dalle 21,30 infatti andrà in onda la finale di Sanremo Giovani condotta da Amadeus che decreterà i vincitori di questa edizione che voleranno al Festival di Sanremo, evento previsto dal primo al 5 febbraio 2022. Contrariamente alle attese saranno i primi 3 classificati di Sanremo Giovani ad andare al Festival vero e proprio portando così i concorrenti a un totale di 25, uno in meno rispetto allo scorso anno. Anche se alla fine mancherà il torneo dei giovani rispetto alla scorsa edizione.

Questi i nomi dei finalisti: Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri, Vittoria. Amadeus deciderà i 3 vincitori insieme alla Commissione musicale del Festival, senza televoto. Quindi, ciascuno peserà per il 50% sul giudizio finale. I 3 vincitori al Festival porteranno un’altra canzone inedita. Tutti i cantanti big concorrenti alla rassegna canora sanremese di febbraio saranno presenti alla finale di Sanremo Giovani . Tutti tranne Elisa che si collegherà da casa in quanto è in quarantena per aver contratto il Covid. E' stato inoltre annunciato che, come successo lo scorso anno con Irama, anche in questa edizione se qualcuno finisce in quarantena gareggerà con il video delle prove.

La finale di Sanremo Giovani doveva essere l’occasione per l’annuncio ufficiale dei cantanti del Festival di febbraio ma per anticipare indiscrezioni che già stavano uscendo, Amadeus ha deciso di dare l’elenco dei nomi durante il Tg1 delle 20 di domenica 4 dicembre. I titoli delle canzoni invece probabilmente saranno annunciati mercoledì 15 dicembre. Appuntamento quindi alle 21,30 con la finale di Sanremo Giovani, su Rai1.

