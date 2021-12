Uomini e donne, Andrea Nicole confessa: "Notte insieme a Ciprian". L'ira di Gianni Sperti: "Disonesta" | Video

15 dicembre 2021 a

Bufera in studio a Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14,45. Tutto scaturisce dalla scelta finale di Andrea Nicole, la prima tronista transgender della storia del programma.

Quest'ultima si è presentata nella puntata di mercoledì 15 dicembre al centro dello studio insieme a Ciprian e ha confessato quindi ad Alessandro, l'altro corteggiatore rimasto in lizza, di aver "passato la notte insieme" al rivale. Da qui si è scatenato un autentico putiferio in trasmissione, con gli storici opinionisti, su tutti Gianni Sperti, che si sono scagliati contro la tronista.

"State zitti - ha esordito mettendo subito a tacere un timido tentativo di difesa da parte di Ciprian - non può partire niente di credibile dalle vostre bocche. Cosa costava cara Andrea dire alla redazione 'Ciprian è qua, mandatemelo via', dopo tutto quello che la produzione ha fatto per te, sei una disonesta", le parole dell'ex ballerino. Sconvolto anche l'altro corteggiatore Alessandro: "La redazione sa quanto ci tenessi, ho perso tempo con una persona scorretta", ha affermato.

Uomini e donne, la scelta finale di Andrea Nicole è Ciprian. Maria De Filippi: "Ci sono rimasta male"

