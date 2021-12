Vittoria Belvedere, i tre figli con il marito Vasco Valerio e la sofferenza per il Morbo di Basedow

15 dicembre 2021 a

Vittoria Belvedere è una delle attrici più famose in Italia, soprattutto a cavallo tra gli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila. Nata a Vibo Valentia il 17 gennaio 1972 sotto il segno del Capricorno, a soli 13 anni ha cominciato a muovere i primi passi nell’ambiente dello spettacolo iniziando a lavorare come modella, una carriera proseeguita sino ai 18 anni.

Poi è entrata nel mondo della tv e del cinema. Nel 1992 è una delle protagoniste di Piazza di Spagna e l’anno seguente è stata nella miniserie televisiva Delitti privati. Nel 1995 è entrata nel cast de La famiglia Ricordi e l’anno dopo ne Il ritorno di Sandokan. In tv nel 2002 è stata anche una delle conduttrici scelte da Pippo Baudo per presentare il Festival della Canzone Italiana di Sanremo accanto a Manuela Arcuri. Nata in Calabria, a soli 9 mesi la sua famiglia ha deciso di trasferirsi in Lombardia, a Vimercate (Monza Brianza). La madre si occupava delle pulizie in ospedale mentre il papà era muratore: una famiglia di origini umili, dunque, che ha permesso a Vittoria di crescere con tanti valori forti.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1999 ha sposato Vasco Valerio, con cui ha avuto tre figli: Lorenzo, nato nel 2000, Emma, nata nel 2004 e Niccolò, nel 2010. La Belvedere soffre di una malattia chiamata Morbo di Basedow, che genera una condizione di ipertiroidismo. "Dopo Lorenzo, i medici mi avevano proibito di avere altri figli ma non li ho ascoltati e abbiamo concepito Emma. Io e mio marito Vasco volevamo una famiglia numerosa - ha raccontato in una vecchia intervista a Vieni da me -. Dopo però, mentre ero sul set, la tiroide mi è esplosa. Mi dovevano coprire con dei foulard. Il collo non c’era praticamente più, ero sfigurata e stavo male a livello ormonale, avevo scompensi, ero molto nervosa, piangevo. Mi hanno operata d’urgenza, oggi vivo sostituendo la tiroide". Vittoria Belvedere è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di mercoledì 15 dicembre.

