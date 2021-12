Maria Grazia Cucinotta, dalla figlia Giulia con Giulio Violati al sesso dopo i 50 anni: "Più intenso di prima"

15 dicembre 2021 a

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più famose in Italia e all'estero. Nata a Messina il 17 luglio 1968 sotto il segno del Leone, la sua carriera ha preso il via nel 1987, quando si è piazzata al terzo posto a Miss Italia ed è stata notata da Renzo Arbore. Nel 1994 ha recitato nel film Il Postino, l’ultimo capolavoro di Massimo Troisi, primo di una lunga lista di successi che l'hanno resa conosciuta in tutto il mondo. Nel 1995, la Cucinotta è stata nel cast del primo film di Leonardo Pieraccioni, I laureati, che l'ha consacrata definitivamente al successo.

Nel corso della sua carriera, l’attrice ha partecipato ad un gran numero di film, sia per il cinema che per la televisione. Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice è oramai da tempo legata sentimentalmente al produttore cinematografico Giulio Violati. Il matrimonio di Maria Grazia Cucinotta si è celebrato il 7 ottobre 1995, mentre il 9 settembre 2001 ha dato alla luce la sua prima ed unica figlia, Giulia. A ottobre 2020, in occasione dei 25 anni di matrimonio, la coppia ha deciso di rinnovare le promesse e sposarsi ancora una volta nel giorno dei festeggiamenti delle nozze d’argento. “Il sesso a 50 anni è anche più bello di prima. Perché c’è più intimità, più complicità. E anche perché a 50 anni non ti fai le paranoie per una smagliatura, come a 30. Ti lasci andare e ti godi l’amore”, ha raccontato la Cucinotta in una vecchia intervista. "Con mio marito Giulio fare l’amore è più intenso di prima”.

Tra le curiosità sul suo conto, la Cucinotta è stata molto male in passato quando ha provato ad avere un secondo figlio senza riuscirci: “Mi sentivo una nullità come donna”, ha dichiarato ancora in passato. Maria Grazia è tra le ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di mercoledì 15 dicembre.

