Sarah Ferguson, dalle due figlie con il principe Andrea allo scandalo in topless con John Bryan

15 dicembre 2021

Sarah Ferguson, all'anagrafe Sarah Margaret Ferguson, è la secondogenita del maggiore Ronald Ferguson e della sua prima moglie, Susan Mary Wright. La sorella maggiore di Sarah è Jane Ferguson Luedecke, una pr che ora vive in Australia. Dopo il divorzio dei genitori nel 1974, la madre di Sarah sposò il giocatore di polo Hector Barrantes e si trasferì nella pampa argentina. Sarah rimase con il padre nella fattoria di famiglia a Dummer, nell'Hampshire. Il maggiore Ferguson in seguito si risposò ed ebbe altri tre figli. Sarah, duchessa di York, conosciuta con il soprannome Fergie, è nata a Londra il 15 ottobre 1959 ed è la ex moglie di Andrea, duca di York, terzogenito della Regina Elisabetta II e del principe Filippo, nonché ex cognata della principessa Diana e del principe Carlo.

Sarah Ferguson, chi è la Duchessa di York: gli scandali, il divorzio e il sogno di risposare il Duca, Andrea

Andrea e Sarah si sposarono nell'abbazia di Westminster il 23 luglio 1986. Tra le curiosità sulla cerimonia, Sarah ebbe un momento di panico nel pronunciare i nomi del marito, Andrew Albert Christian Edward, ed espresse, al contrario della principessa di Galles, voto di obbedienza al marito. La coppia, dopo una festa al Claridge Hotel, partì per la luna di miele, che trascorse nell'arcipelago delle Azzorre. Dal matrimonio sono nate due figlie: Beatrice Elizabeth Mary nel 1988 ed Eugenia Victoria Helena nel 1990. Ma nel 1991 il matrimonio entrò irrimediabilmente in crisi e la coppia si allontanò. Andrea, ufficiale di marina con un passato da elicotterista per la Royal Navy, trascorreva poco tempo a casa con la moglie e Sarah era costantemente presa di mira dalla stampa scandalistica, che la ridicolizzava per il suo peso e il suo scarso guardaroba. La duchessa era spesso vista in compagnia di altri uomini, in particolare del multimilionario texano Steve Wyatt.

Sarah Ferguson si confessa a Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta

Andrea e Sarah annunciarono la loro separazione il 19 marzo 1992, precedendo di pochi mesi quella tra Carlo e Lady Diana. Nell'agosto del 1992, il tabloid britannico Daily Mirror pubblicò in prima pagina degli scatti clandestini della duchessa che prendeva il sole in topless, seduta al fianco di John Bryan, un finanziere americano. Lo scandalo minò definitivamente il suo rapporto già incrinato con la famiglia reale e la coppia divorziò definitivamente. Sarah Ferguson è tra gli ospiti di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, nella puntata di mercoledì 15 dicembre su Rai1 dalle 14.

