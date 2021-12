Uomini e donne, la scelta finale di Andrea Nicole è Ciprian ma scoppia la bufera. Maria De Filippi: "Ci sono rimasta male"

15 dicembre 2021 a

Momento particolarmente atteso a Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì dalle 14,45. Nella puntata di mercoledì 15 dicembre infatti dovrebbe esserci la scelta finale di Andrea Nicole Conte, la prima tronista transgender della storia del programma. Quest'ultima, secondo le anticipazioni che circolano sul web, si sarebbe infatti presentata in studio insieme a Ciprian.

Il corteggiatore si sarebbe presentato a casa sua e i due avrebbero passato la notte insieme senza avvisare nessuno della redazione. A questo punto Tina Cipollari e Gianni Sperti (gli opinionisti storici del programma) li hanno accusati di essere stati disonesti e falsi. "Lo sapevo", ha sussurrato in lacrime Andrea Nicole a Roberta, anche lei in studio, tanto che Gianni ha pure sospettato come Roberta fosse connivente. Dal canto suo Ciprian ha detto che quando ha portato l’albero di Natale a casa di Andrea Nicole (forse nelle puntate scorse), ha abbassato la benda e ha letto il nome di un bar nelle vicinanze, poi ha cercato su internet e così ha trovato casa sua. Nel corso di questa esperienza, Andrea Nicole si è divisa tra Ciprian e Alessandro. La tronista si è aperta completamente, rivelando la propria storia e aprendosi totalmente sia con i due corteggiatori, i quali hanno caratteri completamente diversi l'uno dall'altro.

Ciprian è stato spesso oggetto anche di critiche da parte di Gianni Sperti, secondo i quali le sue attenzioni verso Andrea Nicole non sarebbero del tutto disinteressate. Dopo la scelta di Andrea Nicole verso Ciprian, pure Maria De Filippi si sarebbe mostrata furiosa: "Ci sono rimasta male - ha dichiarato la conduttrice - avresti potuto tranquillamente dire tutto alla redazione piuttosto che tenere tutto nascosto". Grande delusione ovviamente pure per Alessandro, l'altro corteggiatore rimasto per Andrea Nicole, che ha scoperto tutto in studio ed era sconvolto. Appuntamento su Canale5 dalle 14,45 con Uomini e donne.

