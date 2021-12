Wanda Nara, l'abito lungo non nasconde niente: trasparenze hot per lady Icardi tutta sola in Argentina | Foto

15 dicembre 2021 a

Wanda Nara è in questi giorni in Argentina dove ha raggiunto la sorella Zaira e sta continuando a promuovere i suoi prodotti cosmetici. Secondo i bene informati, la sorella di Wanda non avrebbe ancora perdonato Mauro Icardi dopo la scappatella con la China Suarez, costata alla coppia un periodo di crisi in cui tra i due si è sfiorata la rottura definitiva. Ora la frattura sembra essersi ricomposta e Wanda si è concessa un po' di giorni di "libertà" in Argentina.

Qui è stata immortalata con un vestito lungo con trasparenze hot che non hanno lasciato molto spazio all'immaginazione, con seno generoso e gambe in bella vista. Wanda sa raccogliere migliaia e migliaia di like anche in questo modo, con i dieci milioni di follower della showgirl e procuratrice argentina letteralmente in tilt. Intanto, restando al lavoro da procuratrice del marito Icardi, sembrano infittirsi le voci su un possibile ritorno del bomber ex Inter in Italia, sponda Juventus.

Wanda Nara infatti avrebbe già incontrato Andrea Agnelli, numero uno della Vecchia Signora, per discutere di un prestito dal Psg già nella sessione invernale di mercato. La situazione a Parigi di Icardi non è felice. L’ex capitano nerazzurro ha ormai perso terreno nelle gerarchie di Mauricio Pochettino dopo l’arrivo di Lionel Messi. Tra i due, si sa, non c’è mai stato un ottimo rapporto. L’infortunio alla caviglia di Neymar sembrava potesse aiutare Icardi, invece l’argentino è finito ai margini.

Questo ha spinto Wanda Nara, adesso appunto che con il marito è tornato il sereno dopo il presunto tradimento con Eugenia Suarez, a contattare la Juventus per un prestito a gennaio. Entrambe le parti avrebbero bisogno l'una dell'altra: la Juve va a caccia di una punta spietata in zona gol (anche se Icardi da tempo ormai è lontano dal campo), Icardi ha proprio necessità di riacquistare minutaggio dopo un anno e mezzo in naftalina. Staremo a vedere. Intanto Wanda Nara dà comunque spettacolo.

