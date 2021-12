Porta a Porta, ospite d'eccezione: Sarah Ferguson si confessa a Bruno Vespa

14 dicembre 2021 a

Ospite d'eccezione stasera in tv, martedì 14 dicembre, della puntata di Porta a Porta, il talk di Rai 1 condotto da Bruno Vespa. Inizio alle ore 23,30 per uno dei programmi più amati della televisione di Stato. Ma chi sarà l'attesa ospite? Sarah Margaret Ferguson, la duchessa di York, che rilascerà una intervista in esclusiva italiana a Vespa per presentare il suo libro dal titolo “La Bussola del cuore”, edito da Harper Collins.

La duchessa di York, infatti, ha ottenuto un contratto per il romanzo storico d'esordio che racconta la vita e gli amori della sua pro-pro-prozia. In un video promozionale che è stato pubblicato sul suo account Twitter, l'ex Sarah Ferguson ha fatto sapere che il romanzo, intitolato Her Heart for a Compass, è ambientato nell'era vittoriana e parla di "osare seguire il proprio cuore contro ogni previsione", descrivendo la sua eroina come forte, ribelle e coraggiosa. L'editore Mills & Boon, della casa britannica Harlequin Uk, ha fatto sapere che la storia è basata sull'antenata di Sarah, Lady Margaret Montagu Douglas Scott, che è fuggita da un matrimonio combinato e "dai confini della società ben educata", ma è chiaro che il libro sia uno specchio anche della vita di Sarah Ferguson, complessa e ricca di colpi di scena.

Sarah Ferguson era sposata con il principe Andrew, il terzo figlio della regina Elisabetta, ma la coppia ha divorziato negli anni Novanta. In precedenza ha pubblicato le sue memorie ed è autrice di numerosi libri per bambini. Nel libro, già in vendita, la duchessa ripercorre la sua vita che rispecchia in Lady Margaret. Si rivede nella protagonista, anche lei rossa di capelli, testarda e decisa a lottare per vivere come voleva lei stessa. Bandita dalla famiglia e dall’alta società, Margaret decise di seguire la bussola del proprio cuore. Proprio La bussola del cuore è il titolo del libro.

