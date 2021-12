Sergio Castellitto, tra i quattro figli con Margaret Mazzantini anche Pietro e Maria: lei fa la giornalista

14 dicembre 2021 a

Sergio Castellitto è uno degli attori più importanti del cinema italiano e non solo. La sua carriera infatti è caratterizzata da numerosi film e fiction di successo. E' nato a Roma il 18 agosto 1953 sotto il segno zodiacale del Leone. Si tratta di un grande attore, sceneggiatore, regista di grande talento. Castellitto ha frequentato l’Accademia nazionale di Arte drammatica di Roma ed ha esordito nel 1981 con il film intitolato Tre fratelli, diretto da Francesco Rosi.

Vanta alle spalle una carriera quarantennale nel corso della quale ha ottenuto dei successi davvero strepitosi ed incredibili, non soltanto come attore, ma anche come regista e sceneggiatore. Questi i principali film ai quali ha preso parte: La famiglia, regia di Ettore Scola (1987), Stasera a casa di Alice, di Carlo Verdone (1990), La carne, regia di Marco Ferreri (1991), L’uomo delle stelle, di Giuseppe Tornatore (1995), L’ultimo bacio, di Gabriele Muccino (2001). Ed ancora L’ora di religione, di Marco Bellocchio (2002), La stella che non c’è, di Gianni Amelio (2006). Tra i suoi più grandi film c’è Il talento del calabrone, di Giacomo Cimini (2020) e Il cattivo poeta di Gianluca Jodice (2020).

Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con la scrittrice e drammaturga Margaret Mazzantini dal 1987. Il loro è un grande amore dal quale sono nati quattro figli ovvero Pietro, nato nel 1991, Maria nel 1997, Anna nel 2001 e Cesare nel 2006. Tra tutti, il primogenito ha seguito le orme dei suoi genitori ed infatti si è affermato come attore, ma anche come regista e sceneggiatore. Ha interpretato Francesco Totti nella serie Speravo de morì prima. Anche la secondogenita, Maria, sembra abbia studiato presso la Soas University di Londra, realizzandosi come giornalista. Sergio Castellitto è il protagonista di Sabato, domenica e lunedì, la commedia di Eduardo De Filippo in onda su Rai1 martedì 15 dicembre.

