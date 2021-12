Stasera in tv 14 dicembre, su Canale5 10 giorni con Babbo Natale: le disavventure della famiglia Rovelli

14 dicembre 2021 a

a

a

Commedia natalizia, ma sicuramente originale, in onda su Canale5 nella serata di martedì 14 dicembre. Dalle 21,45 andrà in onda in prima tv il film 10 giorni con Babbo Natale. Il film è diretto da Alessandro Genovesi ed è il sequel di 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono protagonisti. Il film è prodotto da Medusa Film, ma ha avuto la sfortuna di essere pronto per l’uscita in sala nel 2020, quando ancora i cinema erano chiusi o con capienza molto ridotta. 10 giorni con Babbo Natale doveva uscire infatti il 16 dicembre 2020 al cinema, ma l’uscita è stata poi anticipata al 4 dicembre 2020 ma come esclusiva su Amazon Prime Video.

Diego Abatantuono, il matrimonio con Rita e poi l'amore per Giulia: tre figli e mai una scena di sesso sul set

La trama vede come protagonista la famiglia Rovelli in una commedia natalizia on the road. Carlo ormai svolge, controvoglia, il ruolo di “mammo” tuttofare da quando Giulia ha ripreso a lavorare. La situazione volge al peggio quando lei gli rivela che potrebbe ricevere una promozione, che la porterebbe a trasferirsi in Svezia. Il colloquio per questo impiego si tiene a Stoccolma il 24 dicembre, impedendo alla famiglia di trascorrere insieme le festività natalizie. Niente paura, Carlo ha la soluzione: recupera un vecchio camper per imbarcarsi in una straordinaria avventura: viaggiare tutti insieme verso il Polo Nord.

Fabio De Luigi, i figli Dino e Lola con Jelena Ilic: "Penso di essere migliore da genitore che come attore"

Durante il percorso, i Rovelli incapperanno in diversi imprevisti e incontreranno anche un uomo che sostiene di essere Babbo Natale, interpretato da Diego Abatantuono. Il film è il sequel della commedia campione d’incassi 10 giorni senza mamma che ripropone Fabio De Luigi nei panni di un padre indaffarato e un marito in difficoltà che organizza un viaggio di famiglia su un vecchio camper per accompagnare la moglie in carriera (Valentina Lodovini) in Svezia in vista di una promozione. Appuntamento su Canale5 da 21,45 con 10 giorni con Babbo Natale.

Gabriele Salvatores, la policitemia e il matrimonio con l'ex moglie di Abatantuono: è tifoso dell'Inter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.