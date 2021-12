DiMartedì, stasera martedì 14 dicembre il dibattito condotto da Giovanni Floris. Ospiti e anticipazioni

14 dicembre 2021 a

Torna DiMartedì. Come tutte le settimane, anche stasera in tv, martedì 14 dicembre, su La7 appuntamento con il talk condotto dal giornalista Giovanni Floris. E' la puntata numero quindici dell'ottava stagione del programma che il martedì accompagna i telespettatori a partire dalle ore 21.15. Da due anni, ormai, il mondo della sanità è diventato l'argomento principale a causa dello sviluppo della pandemia da Covid 19. Sarà così anche in occasione della puntata di questa sera, alla luce degli ultimi dati, dello sviluppo della variante Omicron, della campagna di vaccinazione che si appresta a vivere l'inizio della somministrazione ai bambini. Ma si parlerà anche delle prossime festività natalizie, ancora una volta vissute con grandi limitazioni per cercare di contenere proprio la diffusione del virus.

Come accade tutti i martedì, ampio spazio sarà concesso alla pagina economica, affrontando i temi dell'aumento dei costi che stanno vivendo le famiglie, dei possibili cambiamenti sul fronte del Fisco, dello sciopero che è stato annunciato dai sindacati e delle problematiche legate alle pensioni. E' vero che il Paese sta vivendo un'importante ripresa, ma è altrettanto vero che i prezzi stanno continuando ad aumentare, a partire da quelli dell'energia. Cosa fare per cercare di affrontare la situazione? Altro tema certo: gli scenari che si stanno disegnando in vista dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Molti parlamentari vorrebbero che fosse il premier Mario Draghi a prendere il posto di Sergio Mattarella, ma è numeroso e trasversale anche il partito di coloro che lo vogliono ancora alla guida del consiglio dei ministri. E l'eventuale alternativa? La possibile candidatura di Silvio Berlusconi? L'outsider Pier Ferdinando Casini? Oppure chi ha le caratteristiche per salire sul Colle?

Naturalmente non mancheranno i sondaggi Ipsos di Nando Pagnoncelli che ogni settimana fotografano lo stato d'animo degli italiani e non solo gli equilibri politici del Paese. Gli ospiti verranno ufficializzati poco prima dell'inizio del programma.

