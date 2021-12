Stasera in tv 14 dicembre, su Rai1 c'è Sabato, domenica e lunedì: le vicende della famiglia Priore

14 dicembre 2021 a

Una commedia di Eduardo De Filippo in prima serata su Rai1. Martedì 14 dicembre infatti dalle 21,30 andrà in onda Sabato, domenica e lunedì, diretto da Edoardo De Angelis e con Sergio Castellitto protagonista. Dopo la commedia in onda martedì 14 dicembre, sarà trasmesso Non ti pago, che va così ad aggiungersi al Natale in casa Cupiello in onda nel 2020.

I personaggi di Eduardo De Filippo, pieni di umanità e disincanto, rivivono appunto in un linguaggio rielaborato nei punti di vista originali di due protagonisti come il regista Edoardo De Angelis e Sergio Castellitto. Tra gli altri interpreti di Sabato, domenica e lunedì, Fabrizia Sacchi, Giampaolo Fabrizio, Maria Rosaria Omaggio. La trama è incentrata su Rosa Priore, che come ogni sabato, prepara il ragù per la domenica. Suo marito Peppino si aggira nervoso in cucina, polemizzando con lei su ogni minima cosa. Il motivo del nervosismo si manifesta il giorno dopo. E' domenica. L’intera famiglia Priore è riunita davanti al ragù. Rosa ha indossato il foulard azzurro regalatole dal vicino di casa, il premurosissimo ragioniere Ianniello. Peppino non tocca cibo e, all’ennesimo complimento rivolto dal ragioniere alla cuoca, li accusa entrambi senza mezzi termini di avere una “tresca schifosa”. Rosa è sconvolta per una scenata frutto di incomprensioni accumulate nel tempo e ha un malore. Peppino si sente incompreso da tutti.

La Collection De Filippo è un ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del Teatro italiano e internazionale. Le commedie di Eduardo fondono in un meccanismo perfetto la comicità con l’inquietudine, il ritmo dell’azione con la riflessione. Sotto un’apparente leggerezza sono, in realtà, specchio amaro e ironico della nostra società.

