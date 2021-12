CartaBianca stasera in tv martedì 14 dicembre. Ospiti e anticipazioni sul talk di Bianca Berlinguer

14 dicembre 2021 a

E' ormai un classico CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer che si occupa dell'attualità e dei principali problemi del Paese. Anche stasera, martedì 14 febbraio, su Rai 3 è annunciato un intenso dibattito tra gli ospiti della trasmissione che come sempre saranno numerosi e autorevoli. Sicuramente al centro dell'attenzione ci saranno ancora una volta i problemi legati alla diffusione del Covid 19, anche alla luce del Consiglio dei ministri convocato dal premier Mario Draghi. Obiettivi puntati sui possibili sviluppi della pandemia e sulle eventuali nuove restrizioni qualora i casi dovessero continuare a moltiplicarsi, come sta accadendo ormai da diverse settimane.

Fino ad ora è stato escluso che le vacanze di Natale possano essere anticipate per interrompere le lezioni in presenza e riprendere la Dad, ma intanto sono sempre più i sindaci che annullano mercatini natalizi e feste e impongono di indossare le mascherine attraverso adeguate ordinanze. Naturalmente non si parlerà soltanto del virus. Grande attenzione sulla situazione politica. Sono cominciati i movimenti per l'elezione del presidente della Repubblica, in una fase storicamente importante per il Paese. Non mancano le polemiche e sembra iniziare anche il braccio di ferro tra il centrodestra e il centrosinistra. Come andrà a finire? Si parlerà sicuramente anche della situazione economica che sta vivendo l'Italia, dell'aumento del costo della vita e della manovra economica dell'esecutivo guidato da Mario Draghi.

Come tutti i martedì numerosi e importanti gli ospiti di Bianca Berlinguer, in studio e in collegamento. Come sempre accade verranno ufficializzati via social poco prima dell'inizio della puntata.

