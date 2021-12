Grande Fratello Vip 6, Davide Silvestri durissimo contro Soleil e Alex: "Avevate veramente rotto i cog*****"

14 dicembre 2021 a

Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 6 per non aver rispettato le norme anti Covid, abbracciando la moglie Delia Duran, arrivata nella casa per un confronto con lui. Da qui la squalifica e la rabbia anche da parte di Soleil, per essersi sentita usata all'interno del reality. Soleil poi si è sfogata durante la notte con Giacomo Urtis e Davide Silvestri. A poche ore dalla diretta di lunedì 13 dicembre, Soleil è tornata a parlare di Alex e del finto bacio che gli ha dato per smascherarlo: "Quando mi sono rivista nella clip ho detto 'ma io realmente ho fatto una cosa del genere'. Tu in quel momento cosa hai pensato?" ha domandato l'influencer a Giacomo, che ha risposto "Io stavo volando. Vi vedevo dalla piscina ma non sentivo i discorsi quindi ho detto 'vabbè al Grande Fratello le ho viste tutte', poi ho visto la clip in puntata e lì ho volato".

"Sembrava di vedere Daydreamer, solo che lui non è Can Yaman", ha aggiunto Urtis divertito. "Tutti avevano visto il bacio e applaudivano, ma non avevano sentito le mie parole. Lui quando sono tornata mi ha urlato 'Sei proprio una testa di ca**o'. Tutti scioccati'", le parole della influencer. I due concorrenti sono stati poi raggiunti da Davide Silvestri. Dopo aver ascoltato il racconto di Soleil, Davide è intervenuto e, senza mezzi termini, ha rivelato il suo pensiero sulla situazione: "Tu e Alex avevate rotto i co****ni. Scusa te lo posso dire?! Avevate veramente rotto i co****ni. Mamma mia che pa**e", l'analisi durissima dell'attore.

All'indomani Soleil, nonostante la delusione, sembra riuscire a mantenere la sua posizione di donna tutta d’un pezzo, facendo passare la sua frustrazione per un senso di pena nei confronti di Alex, considerata in fin dei conti la sua posizione molto più scomoda rispetto a quella dell’influencer. “Peccato che il colpo di scena se lo è dato da solo, perché gli è uscito tutto molto male”, ha sottolineato ancora la Sorge.

