La meglio gioventù, il film di Rai Movie, stasera in tv martedì 14 dicembre

E' La meglio gioventù il film che stasera in tv, martedì 14 dicembre, proporrà a partire dalle ore 21.10 Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), la rete della televisione di Stato dedicata proprio al cinema. La pellicola vede alla regia Marco Tullio Giordana e del cast fanno parte Luigi Lo Cascio, Alessio Boni e Jasmine Trinca. Il film racconta i cambiamenti che si sono avvicendati nella storia italiana dall'estate del 1966 fino alla primavera del 2003 attraverso le vicende di una famiglia romana della media borghesia. Fatti ed episodi che hanno condizionato non solo la vita del nucleo familiare, ma in alcuni casi dell'intero Paese.

Al centro della storia de La meglio gioventù ci sono due fratelli, Nicola e Matteo, che vivono inseparabilmente gli anni della loro adolescenza fino a quando l'arrivo nella loro esistenza di una ragazza con gravi problemi psichici cambierà completamente le cose. La vita della famiglia s'intreccia con le vicende italiane durante l'arco di quegli anni: l'alluvione di Firenze, il Sessantotto, il periodo della lotta armata e delle Brigate Rosse, Tangentopoli, fino ad arrivare alla tragica morte del magistrato Giovanni Falcone. Nel corso della storia è rivissuto con sguardo nostalgico lo scorrere del tempo, le diverse abitudini, la gioventù che lascia il posto ai problemi dell'età adulta, quasi sempre più complessi da affrontare e risolvere.

La meglio gioventù ha vinto il premio come miglior film nella sezione Un Certain Regard nel corso del 56° Festival di Cannes, ha collezionato sei David di Donatello, quattro Nastri d'Argento e tre Globi d'Oro. E' stato uno dei migliori film del cinema italiano degli ultimi anni, accolto con grande favore sia dal pubblico che dalla critica nazionale e internazionale. Il titolo della pellicola è particolarmente significativo, ispirato alla omonima raccolta di poesie che fu pubblicata nel 1954 da Pier Paolo Pasolini.

