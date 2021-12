Stasera in tv 14 dicembre, ultima puntata de Il Collegio. Le anticipazioni

14 dicembre 2021 a

Stasera in tv, martedì 14 dicembre, su Rai 2 nuovo appuntamento con la sesta edizione de Il Collegio. A dire il vero si tratta dell'ultimo di questa stagione. Inizio alle ore 21.20 per gli studenti che vanno a caccia del diploma di terza media. Come si concluderà il docu reality con gli esami ormai alle porte? Ovviamente la puntata si annuncia intensa e ricca di emozioni. L’ultima settimana in Collegio vedrà salire l’ansia per gli esami e per superarli gli studenti si dovranno impegnare, grazie anche al professor Maggi che li aiuterà ad affrontare quello che sarà un ripassone finale.

Intanto i sorveglianti prepareranno una bella sorpresa per i ragazzi ormai in vista della fine della loro permanenza nel Collegio e il preside penserà invece, come ogni anno, al discorso di inaugurazione degli esami. Cercherà in tutti i modi di infondere la giusta dose di carica e fiducia agli studenti che affrontano un'esperienza importante sul fronte della loro formazione. Sarà l’ultima volta in cui varcheranno la soglia della propria aula. L’ultima e decisiva: inizieranno gli esami scritti. Uscire a un passo dal diploma sarebbe un epilogo amaro, difficile da sopportare per chiunque. Anche perché per molti la carriera scolastica è, sulla carta, soltanto alla fase iniziale e inciampare già nel corso delle scuole medie, rischia di rivelarsi un vero e proprio autogol. Vedremo se tutti ce la faranno oppure se qualcuno dovrà rassegnarsi ai cinici verdetti che negli anni Settanta erano sicuramente più spietati di quelli attuali.

Il Collegio, docu reality realizzato da Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Annalisa Gambino, Stefania Piancone. La regia è curata da Fabrizio Deplano. La puntata di questa sera, martedì 14 dicembre, chiude l'edizione 2021.

