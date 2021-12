Marco Armani, un figlio dalla moglie Jenny: il primo a credere in lui è stato Pippo Baudo

14 dicembre 2021 a

Marco Armani, all'anagrafe Marco Antonio Armenise, è un cantante classe 1961 originario di Bari, che ha iniziato a esibirsi all’età di 4 anni, con un esordio allo Zecchino d’Oro. Nato il 14 giugno, è figlio d’arte, suo padre infatti è un chitarrista. Nel 1975 ha fondato la band Parsifal, in omaggio ai Pooh. A lanciarlo è stato Pippo Baudo, facendolo esibire a Domenica In.

Marco Armani, da Sanremo a voce di Techetechetè: l'amore per Jenny

Fra il 1983 e il 1985 ha partecipato al Festival di Sanremo con i brani E' la vita, Solo con l’anima mia, Tu dimmi un cuore ce l’hai. La carriera da cantante è continuata senza sosta, tra incisioni di album in studio e la partecipazione a importanti manifestazioni (come Festivalbar). Nel 2015, è tornato alla ribalta per aver dato voce alle sigle di Techetechetè, trasmissione di Rai1. Nella vita professionale svolge anche il ruolo di insegnante di canto in una scuola di Roma. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato felicemente con Jenny, sua moglie e la donna che lo ha sempre supportato in ogni sua scelta.

La coppia ha avuto un figlio, anche se su di lui non ci sono informazioni; sembra tuttavia che abbia 27 anni e che non abbia seguito le orme del padre. Armani è molto attivo sui social, in particolare Instagram, dove ha delle foto insieme a molti personaggi dello spettacolo, come Carlo Verdone e Bianca Guaccero. Marco Armani è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 14 dicembre. Armani tra l'altro è stato anche al pianoforte nelle scorse settimane per sostituire Memo Remigi, in quarantena per il Covid.

