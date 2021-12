Chiara Francini, dalla storia con lo svedese Frederick Lundqvist all'amore per Francesco Maddaloni

14 dicembre 2021 a

a

a

Chiara Francini è un'attrice italiana molto popolare, soprattutto per la partecipazione a diverse fiction televisive. Nata a Firenze il 20 dicembre 1979 (Sagittario), Chiara Francini si è laureata in Lettere e Filosofia con 110 e lode (con una tesi in italianistica), ma ha sempre coltivato il sogno (esaudito) di lavorare nel mondo dello spettacolo. Nella sua carriera da attrice, da ricordare Radio Sex di Alessandro Baracco, Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni e Il mattino ha l’oro in bocca di Francesco Spatierno.

Chiara Francini, l'amore per lo svedese Frederick Lundqvist: ha frequentato lo stesso liceo di Matteo Renzi

La grande popolarità, però, è arrivata con il personaggio di Bea nella fiction Tutti pazzi per amore 2 di Riccardo Milani. Ha scritto anche diversi romanzi, tra cui Un anno felice (2019), una storia d’amore che si trasforma in una trappola; e anche Non parlare con la bocca piena (2017), Mia madre non lo deve sapere (2018) e Il cielo stellato fa le fusa (2020). Per quanto riguarda la vita privata, Chiara Francini è stata fidanzata con l’ex calciatore svedese Frederick Lundqvist. "Un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire. La conditio sine qua non di tutto”, aveva raccontato tempo fa a Vanity Fair. Non hanno mai avuto figli.

Simone Di Pasquale, "lascio perché non ho più la sfrontatezza di un tempo". La relazione con Natalia Titova e il gossip

Non è solita fare follie per amore e le è capitato una sola volta: “Quando ero piccola stavo con un ragazzo di Padova. Sono partita per raggiungerlo con un’amica, una volta davanti alla sua porta di casa sono ritornata a Firenze”, ha detto in una vecchia intervista a IoDonna. Ha avuto una storia con il giornalista Francesco Maddaloni. Sugli uomini, in passato la Francini era stata piuttosto sferzante: "Anni fa avevo un fidanzato affascinato dalla mia vivacità, dal mio carattere, dalla mia voglia di farcela. Ma nello stesso tempo ne era terrorizzato. Una miscela ingovernabile. Terribile", ha detto in passato. Chiara Francini è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 14 dicembre.

Morgan, il flirt con Selvaggia Lucarelli. Il retroscena: cosa è accaduto dietro le quinte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.