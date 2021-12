Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge: il video del bacio "finto come te"

13 dicembre 2021 a

a

a

Nel Grande Fratello Vip - il reality in onda su Canale5 giunto alla sesta edizione - continua a tenere banco il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. L'attore - che fuori dalla casa più spiata d'Italia ha una moglie, Delia Duran, che nei giorni scorsi ha lasciato il tetto coniugale dopo i comportamenti nella casa del marito - vive un rapporto molto intimo con l'ex concorrente di Uomini e Donne. Spiegato anche pochi giorni fa a microfoni aperti: "Io la amo e penso a lei tutti i giorni, ma voglio bene anche a te" ha detto riferito a Soleil che gli stava davanti.

Grande Fratello Vip, stasera puntata delle auto eliminazioni: cinque concorrenti pronti a lasciare

Dentro la casa, naturalmente, gli altri vip si sono divisi tra chi crede nella genuinità dei sentimenti di Alex e chi vince lo reputa uno stratega, con questa querelle con la moglie e Soleil costruita per arrivare sino in fondo al reality e vincere. Nella giornata di oggi - a poche ore dalla diretta del lunedì sera - altra puntata, stavolta incandescente, del rapporto tra Alex e Soleil.

Infatti prima Soleil ha litigato con Alex per poi baciarlo con passione davanti agli altri concorrenti. Un bacio che però ha mandato in tilt l'attore dopo la motivazione rivelata dall'ex concorrente di Uomini e Donne: "È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me". Dopo aver ricevuto questo colpo basso, Belli è andato in bagno a piangere dicendo, ripetutamente, "fatemi andare via di qui". Già l'altro ieri Alex era stato a un passo dall'aprire la porta rossa e lasciare la casa: anche in questo caso, realtà o strategia? Stasera potrebbe esserci una definitiva schiarita. Senza dimenticare che, fuori dalla casa, c'è la moglie Delia capace di ogni azione. Solo pochi giorni fa aveva organizzato un finto servizio giornalistico per far ingelosire, senza riuscirci più di tanto, il marito.

Grande Fratello Vip, Delia lascia la casa di Alex Belli: "Addio". Stasera in tv 6 dicembre su Canale5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.