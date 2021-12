Grande Fratello Vip, stasera 13 dicembre ci sono le auto eliminazioni: chi sono i concorrenti che vogliono lasciare il reality

13 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 13 dicembre 2021, momento della verità per i concorrenti del Grande Fratello Vip - sesta edizione - in onda su Canale5 dalle ore 21,40. Il reality non terminerà a dicembre come nelle previsioni iniziali, ma è stato allungato sino al 14 marzo 2022. Ecco che chi non vuole più restare nella casa più spiata d'Italia può decider di auto eliminarsi nella puntata di oggi.

La via dei diamanti, Report annuncia una testimonianza esclusiva sul coinvolgimento di Banca Mps

Le indiscrezioni che arrivano dall'interno della casa raccontano che in particolare le mamme - come per esempio Carmen Russo e Manila Lazzaro - potrebbero decidere di lasciare per tornare dai propri figli. Ma non sarebbero le uniche. Soleil Sorge, per molti la favorita per la vittoria finale essendo sempre molto apprezzata dai sondaggi del pubblico a casa, sta ragionando se terminare anticipatamente la sua avventura al GF Vip, lo stesso Manuel Bortuzzo non sarebbe convinto di restare. Ha invece già annunciato il suo addio Katia Ricciarelli. Anche se poi tutti quanti dovranno superare anche l'opera di persuasione del conduttore Alfonso Signorini, che cercherà di trattenere quanti più concorrenti possibili. In particolare Soleil e Katia.

Il Collegio nella parte finale, gli esami sono sempre più vicini

Quella di stasera però non è solo la puntata delle auto eliminazioni. Tiene sempre banco il caso Alex Belli che l'altro ieri ha minacciato di lasciare la casa. Oggi poi Soleil ha litigato con Alex per poi baciarlo con passione davanti agli altri concorrenti. Un bacio che però ha mandato in tilt l'attore dopo la motivazione rivelata dall'ex concorrente di Uomini e Donne: "È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me". Dopo aver ricevuto questo colpo basso, Belli è andato in bagno a piangere dicendo, ripetutamente, "fatemi andare via di qui". Nella puntata di stasera si parlerà anche dei baci appassionati tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolf che stavolta sembrano fare sul serio. Ci sarà poi anche un'eliminazione tramite televoto: rischiano Sophie Codegoni, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsè e Miriana Trevisan.

Un caso Blu profondo per Blanca. Le anticipazioni della puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.