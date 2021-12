Quarta Repubblica stasera in tv lunedì 13 dicembre su Rete 4: Natale con il Covid e la morte di David Rossi al centro della puntata

13 dicembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 13 dicembre, su Rete 4 appuntamento con Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro. Inizio alle ore 21.30 per il programma che si occupa di attualità e che punta i riflettori sui fatti degli utlimi giorni, sulle polemiche politiche, sull'economia. Ancora una volta al centro dell'attenzione l'emergenza Covid 19, ma anche la morte di David Rossi, manager, ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha perso la vita dopo essere caduto dalla finestra del suo ufficio. Del caso si sta occupando la commissione parlamentare d'inchiesta e a distanza di otto anni stanno emergendo particolari e testimonianze inedite e per certi aspetti inquietante su un caso tutt'altro che risolto.

In relazione al Covid si parlerà prevalentemente dei controlli che saranno attuati durante il periodo natalizio e del nuovo allarme legato alla variante Omicron, ma anche delle polemiche legate al super green pass e della campagna di vaccinazione riservata ai bambini dai 5 agli 11 anni, ormai alle porte. Durante la puntata, si affronterà anche la questione dei fondi del Pnrr per i progetti nello spazio affidati dal governo direttamente all’Esa (Agenzia spaziale europea) invece che all’Asi (Agenzia spaziale italiana), del doppio bonus per i netturbini di Roma che lavoreranno durante le Feste e della presunta Parentopoli per un posto nell’azienda per la raccolta dei rifiuti a Napoli.

Come tutti i lunedì è annunciato anche un interessante faccia a faccia. Stavolta ad essere intervistato sarà lo psichiatra Raffaele Morelli. Sui temi della serata si confronteranno il costituzionalista Alfonso Celotto; il virologo dell’Università Milano-Bicocca, Francesco Broccolo; l’economista Veronica De Romanis; il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa; l’esperta di lavoro autonomo, Emiliana Alessandrucci; l’esponente del movimento delle Sardine, Jasmine Cristallo; l’ingegnere Alberto Giovanni Gerli; il sindacalista Rinaldo Satolli; l’albergatore Giancarlo Nocioni; i giornalisti Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Antonino Monteleone, Daniele Capezzone e Stefano Arditti, oltre a suor Anna Monia Alfieri. Annunciati interventi di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

