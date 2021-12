Simone Di Pasquale, "lascio perché non ho più la sfrontatezza di un tempo". La relazione con Natalia Titova e il gossip

13 dicembre 2021 a

Simone di Pasquale ha detto addio a Ballando con le Stelle. Il ballerino, uno dei pilastri dello show del sabato sera di Rai1 avendo partecipato a sedici edizioni, lo ha annunciato nel corso della semifinale con le lacrime agli occhi. “Vorrei ballare per sempre, purtroppo non è possibile” ha detto nel corso della serata in cui è stato assoluto protagonista. Prima ballando un sensualissimo tango con Monica Bellucci, ospite della serata, e poi vincendo il ripescaggio con Bianca Gascoigne e conquistando cosiì l'accesso per la finalissima di sabato 18 dicembre. Ospite di Oggi è un altro giorno racconterà i motivi dell'addio da Serena Bortone.

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale in finale. Ma lui annuncia l'addio al programma e fa piangere tutti

Il suo addio ha fatto discutere molto i giurati. Guillermo Mariotto piange e lo esorta a “non andare via” ma la più caustica è Selvaggia Lucarelli: “E’ già successo che qualcuno è andato via l’anno scorso. In quel caso io ho stappato lo champagne, nel tuo invece sono molto triste. Sei il più carismatico e il bravo ad adattarsi alla partner. Hai valorizzato tutte le ballerine che hai avuto accanto. Sono contenta che Bianca ti accompagni in questo saluto perché ha una sensibilità speciale”. La giurata non ha fatto nomi e cognomi, ma era chiaro il riferimento a Todaro, che ha lasciato Milly Carlucci tra battibecchi e polemiche per approdare alla corte della rivale Maria De Filippi.

Lascio "perché emotivamente non ho più quella sfrontatezza del 21enne che entra in pista e vuole spaccare tutto, ho un approccio più posato, razionale. Ho vissuto tantissimo questo programma, ci sono dall’inizio” ha raccontato ospite di Mara Venier. Nella vita privata Di Pasquale ha avuto una relazione con la ballerina Natalia Titova dal 1998 al 2005. Il gossip riferisce che Di Pasquale avrebbe avuto un breve flirt con la sua prima allieva di Ballando con le stelle, Hoara Borselli, e con Lucrezia Lante della Rovere, anche lei sua allieva nel programma, ma non c'è stata mai alcuna conferma. Qualche anno fa è stato paparazzato a Formentera con la musicista Melody Raquel.

