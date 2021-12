Maria Ermachkova, che coppia con Memo Remigi. L'amore per le nipoti e il mistero della vita privata

13 dicembre 2021 a

Maria Ermachkova - la ballerina russa che a Ballando con le Stelle ha affiancato Memo Remigi - è ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di lunedì 13 dicembre 2021. Con Serena Bortone ripercorrerà il cammino di questa edizione con il musicista milanese e darà uno sguardo sull'imminente finale del programma del sabato sera di Rai1.

Ma chi è Maria Ermachkova? Famosa al grande pubblico italiano dal 2016 per far parte del cast del programma di Ballando con le stelle, lo scorso anno è arrivata fino alla finale del programma in coppia con Tullio Solenghi.Per lei con Remigi quella di quest'anno è stata una vera e propria sfida visto che l’uomo ha 83 anni ma lavorando sodo sotto la guida della bella ballerina si è rivelato uno dei più apprezzati per quello che è stato un grande successo. La maestra di ballo è nata a Mosca nel 1984 e ha iniziato il suo percorso nel mondo della danza fin da piccola, mostrando subito un grande talento. Ben presto il ballo è diventato parte della sua vita e della professione e ha iniziato ad ottenere vittorie e premi prestigiosi.

La sua carriera ha dunque preso il volo fin da quando era giovanissima; il suo primo riconoscimento importante è il primo posto al Blackpool Dance Festival, uno dei concorsi di ballo più famosi del mondo. Nel 2015 l’esperienza e il talento l'ha portata a diventare una nota insegnante e giudice per il British World Dance Council. Su Instagram posta spesso foto e video insieme ai suoi amati nipoti, per i quali dimostra un grande amore. Poco altro si conosce della sua vita privata.

