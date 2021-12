Giordano Filippo, chi è il ballerino che accompagna Valeria Fabrizi. L'amore per una collega

13 dicembre 2021 a

Giordano Filippo ospite di Oggi è un altro giorno. Il ballerino professionista e insegnante di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, quest'anno fa coppia con Valeria Fabrizi, una delle concorrenti maggiormente apprezzata dalla giuria.

Ma chi è Giordano Filippo? Originario di Acquaviva delle Fonti nel Barese, 36 anni, balla sin da piccolo. Partecipa ai campionati italiani di salsa e liscio all'età di 9 anni arrivando alle finali, diventa così un professionista e maestro di bachata e latino. Numerosi i congressi internazionali in cui ha partecipato (in Montenegro ha vinto l'International Congress di Budva. Arriva poi la specializzazione in danze caraibiche per poi completarsi in moderno, hip pop e house. Nel 2013 la Tropical Gem l’ha fortemente voluto nella sua compagnia e così ha avuto modo di accompagnare anche una performance di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo della trasmissione Questi siamo noi. più tardi entra nella compagnia Euphoria Dance Company di New York. Oggi, nel 2021, invece ha la scuola di ballo Yamambò a Milano. Dalla scorsa edizione, quella del 2020, fa parte del cast di Ballando con le Stelle.

Poco si sa della sua vita privata. Dal 2013è fidanzato dal 2013 con la collega Marica Bianco, anche lei pugliese, partner anche nel lavoro perché lo aiuta a gestire la scuola di ballo a Milano.

