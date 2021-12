La via dei diamanti e i vicerè delle ambulanze. Stasera lunedì 13 dicembre torna Report. le anticipazioni

13 dicembre 2021 a

Nuova puntata di Report, stasera in tv, lunedì 13 dicembre, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20, condotta da Sigfrido Ranucci. L’inchiesta dal titolo L'ispettore di Emanuele Bellano, in collaborazione con Greta Orsi, aprirà il programma. Con la crisi finanziaria le banche si sono trovate di fronte a riduzioni dei profitti, perdite e problemi di solidità. I loro consigli di amministrazione avrebbero così dato il via libera a operazioni spregiudicate che hanno fatto perdere decine di migliaia di euro a milioni di risparmiatori. Nel 2016 Report ha scoperto che Mps, Banca Intesa, Unicredit e Banco Bpm vendevano ai loro clienti diamanti per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. I vertici di Dpi, una delle due società che vendevano diamanti tramite i circuiti bancari, sono stati arrestati dalla procura di Milano e indagati per autoriciclaggio di varie decine di milioni. E nel 2019, tornando sulla vicenda, Report aveva ricostruito il coinvolgimento dei vertici di alcuni istituti bancari. Banca d'Italia, nel suo ruolo di vigilanza e di sanzionamento, ha avviato un'ispezione su Banca Mps. Una testimonianza esclusiva, interna al team ispettivo, rivela a Report il coinvolgimento dei massimi livelli di Mps nel sistema di distribuzione e vendita dei diamanti. Dalla fonte e grazie ai documenti recuperati, Report ha ricostruito le lacune dell’intero sistema di controllo delle banche.

Nel servizio I vicerè delle ambulanze di Chiara De Luca: la famiglia Calderone gestirebbe in Italia, attraverso cooperative e società, appalti per servizi di ambulanze in diverse regioni arrivando perfino alla Camera dei Deputati. Una di queste, la First Aid One Italia è finita sotto la lente della Procura di Pavia. Ma come agiscono nel resto d’Italia?

E ancora Il video segreto di Luca Chianca e la collaborazione di Alessia Marzi: l'Olp 245 è uno dei più ricchi blocchi petroliferi della Nigeria. Della storia Report si è occupata più volte, da quando i magistrati Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro della procura di Milano avevano aperto un fascicolo per corruzione internazionale nel 2014. L'ipotesi era che l'Eni avesse pagato oltre un miliardo di dollari di tangenti per comprare i diritti di esplorazione del blocco petrolifero Olp 245. A marzo 2021 però il tribunale di Milano dà torto ai magistrati e ragione all'Eni assolvendo tutti gli imputati. La procura di Brescia apre un fascicolo contro i due magistrati per aver nascosto all'Eni un video che la sentenza di assoluzione definisce dirompente perché sarebbe stato utile per la difesa. Ma l'Eni e gli avvocati dei dirigenti dell'Eni erano o no a conoscenza di questo video?

