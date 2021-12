Un caso Blu profondo per Blanca. Le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 13 dicembre

13 dicembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 13 dicembre, su Rai 1 nuovo appuntamento con la serie Blanca. E' il crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, in onda ogni settimana, che sta ricevendo il gradimento del pubblico e della critica. Nella fiction gli attori principali sono Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. La serie racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno di diventare una consulente della polizia.

Cosa accade questa sera? Il nuovo episodio è intitolato Blu Profondo. I protagonisti indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche la stessa Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno continua a spiarla nella sua stessa casa. Non mancano, dunque, nuovi colpi di scena ed emozioni nella fiction della emittente ammiraglia della televisione di Stato.

La serie televisiva italiana è diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e come scritto in apertura, è liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi che hanno per protagonista il giovane personaggio. Realizzata da Lux Vide e Rai Fiction, la prima stagione viene trasmessa in prima serata su Rai 1 dal 22 novembre scorso. La serie ha beneficiato della consulenza artistica di Andrea Bocelli ed è la prima al mondo girata interamente in olofonia, una tecnica di registrazione del suono a 360 gradi che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall'orecchio umano, accompagnata da particolari effetti visivi. La serie è stata proiettata in anteprima il 6 settembre durante la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, poi presentata il 18 novembre in una conferenza stampa ufficiale.

