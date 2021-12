L'Eredità, Elena torna campionessa. Però alla Ghigliottina perde ancora

12 dicembre 2021 a

a

a

Elena Spagni torna ad essere la nuova campionessa de L'Eredità, il quiz game in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale e condotto da Flavio Insinna. Nella puntata di oggi, domenica 12 dicembre 2021, si presenta per la terza volta alla Ghigliottina ma anche stavolta non è fortuna e non riesce a trovare la soluzione vincente.

L'Eredità, Elena torna campionessa ma flop alla Ghigliottina perché non mette le Corna

Elena Spagni, originaria di Reggio Emilia, abita a Parma con il figlio di 17 anni e lavora in un bar. Particolare l'animale che possiede: un lupo bianco chiamato Bruno. Alla Ghigliottina ci arriva con 130mila euro ma dopo alcuni dimezzamenti il bottino da vincere nel gioco finale diventa 32.500 euro. Le parole da legare sono mare, lontano, finire, anime prave e vinti. La campionessa tenta con faro, ma quella risolutiva e vincente era guai.

L'Eredità, Antonio nuovo campione: alla Ghigliottina perde senza... margine

Al triello Elena, rispondendo alle domande decisive sui Maneskin (gruppo spalla dei Rolling Stones) e Mago Silvan (interdetto dal giocare a carte nei Casinò), supera Antonio che aveva vinto nella puntata di ieri, e la new entry Lorenzo. Quella odierna è stata anche la puntata dell'arrivo di Andrea Cerelli nel ruolo di professore. Affiancherà Samira Lui. Cerelli, 29 anni, nato e cresciuto a Busto Arsizio, a vent’anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York. Per la prima volta nella storia del programma, che può vantare oltre 4.700 puntate trasmesse dal 2002, il ruolo del professore è affidato anche a una figura maschile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.