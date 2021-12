Christian De Sica, chi è: dal mito del padre Vittorio all'amore per Laura Verdone. Il nuovo cinepanettone con Alessandro Siani

12 dicembre 2021 a

a

a

Se c'è un volto del cinema che tutti conoscono, è quello di Christian De Sica. E non certo solo per Vittorio, suo padre e storica figura del cinema italiano. Come al soliuto anche quest'anno De Sica si è lanciato nella sfida del cinepanettone, protagonista della pellicola Chi ha incastrato Babbo Natale, film diretto da Alessandro Siani. Christian De Sica sarà proprio Babbo Natale in un cast completato anche da Angela Finocchiaro e Diletta Leotta. Un film che come al solito si annuncia divertente. Christian, come scritto sopra, è figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell'attrice spagnola Maria Mercader, non è solo attore ma anche regista e sceneggiatore al cinema, comico e cantate oltre che presentatore.

Giorgio Parisi, chi è il premio Nobel per la fisica: gli studi, le ricerche e la famiglia

Uno showman a tutto campo. Settant'anni compiuti lo scorso gennaio, ha raggiunto la popolarità negli anni Ottanta grazie a numerose commedie di successo (Acqua e Sapone, Sapore di Mare, Vacanze a New York, Yuppies, Grandi Magazzini), ma in particolare con i cosidetti cinepanettoni nei quali ha formato un'affiatata coppia comica con Massimo Boldi per diversi anni. In tv spesso è stato giudice (Miss Italia e Tale e Quale Show) e ha condotto diversi programmi tra cui Striscia la Notizia. Precedentemente fidanzato con l'attrice Isabella Rossellini, è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo che ha avuto modo di conoscere quando loro due erano compagni di classe.

Dalla musica all'amore. Il Casco d'oro e la lotta contro il tumore di Caterina Caselli

Famosa la lite proprio con Carlo Verdone quando Christian De Sica cercava di conquistare Silvia. Le parole di quest'ultimo contro Christian furono durissime: "Tu sei un puttaniere, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola". Nonostante questo, Christian De Sica non si è arreso, e il tempo gli ha dato ragione. In seguito ha dichiarato: “Ci siamo scontrati davanti casa mia. Lui dice che mi ha menato, ma in realtà ci sono state solo delle spinte. Ce l’aveva con me in maniera eccessiva per la mia frequentazione con la sorella”. Dal matrimonio di Christian De Sica e Silvia Verdone sono nati due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, costumista. Decine e decine di film, figura di spicco del cinema italiano e del mondo dello spettacolo, stasera, domenica 12 dicembre, De Sica parlerà della sua nuova avventura professionale con Alessandro Siani nel film Chi ha incastrato Babbo Natale. Lo farà nel corso di Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio, insieme allo stesso Siani.

Che tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.