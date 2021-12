Elettra Lamborghini, i flirt e il matrimonio con dj Afrojack: condurrà la finale di Miss Italia

12 dicembre 2021 a

Elettra Lamborghini sarà la conduttrice della finale di Miss Italia, lo storico concorso che quest'anno cambia definitivamente pelle. Dopo il passaggio alla diretta streaming, storica kermesse - la più longeva d'Italia - diventa infatti una miniserie con una settimana di attività disegnate per stimolare le ragazze a mostrare la loro originalità, la capacità di trasformazione e l’impatto generato attraverso tre prove. Ad affiancare la cantante e ricca ereditiera sarà Alessandro Di Sarno. Proprio Elettra racconterà questa nuova avventura ospite di Verissimo, oggi domenica 12 dicembre 2021.

Ma chi è Elettra Lamborghini? Originaria di Bologna, 27 anni, è figlia di Luisa Peterlongo e dell'imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda di auto di lusso. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night. Un anno dopo, nel 2016, ha partecipato al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina e sempre nello stesso anno è stata tra i protagonisti del docu-reality di MTV Riccanza e ha posato per Playboy Italia. Poi il Geordie Shore, nel 2018 ha pubblicato il suo primo singolo da solista, intitolato Pem Pem, che è stato certificato con due dischi di platino. Ha poi partecipato alla quinta stagione del reality show Acapulco Shore. Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio nella sesta edizione del programma The Voice of Italy. Poil suo primo album in studio Twerking Queen e nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare). Quest'anno è stata scelta da Ilary Blasi per il ruolo di opinionista nel reality L'isola dei famosi. Dopo il successo de Il pistolero, il suo ultimo singolo è A mezzanotte (Christmas song).

È legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack; la coppia si è fidanzata ufficialmente il 25 dicembre 2019 e il 26 settembre 2020 si è sposata a Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como. È dichiaratamente bisessuale. In precedenza le sono stati affibbiati flirt con Achille Lauro e Gianmarco Onestini.

