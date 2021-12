Roby Facchinetti, chi è: le collezioni di successi e concerti, ma anche di amori e figli

12 dicembre 2021 a

Ha collezionato brani di successo, concerti con migliaia di fan, pezzi di storia della musica italiana, ma anche amori e figli. Lui è Roby Facchinetti, ospite di Verissimo oggi, domenica 12 dicembre, il talk condotto da Silvia Toffanin. Roby Facchinetti, all'anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti, è sicuramente fra i musicisti italiani più famosi e apprezzati in assoluto. Cantante e tastierista dei Pooh, ma anche grande cantautore, ha scritto alcune delle più famose canzoni del repertorio della band, da Piccola Katy a Pensiero, da Tanta voglia di lei a Noi due nel mondo e nell'anima. Nato a Bergamo il 1 maggio 1944 sotto il segno del Toro, ha ereditato dalla madre e dal nonno la sua passione per la musica.

Nel 1958 ha fondato un primo gruppo musicale (I Monelli) con cui ha iniziato a fare la prima esperienza artistica e lavorativa in un locale di Riccione. Nel 1964 la sua band di allora (I Pierfilippi e Les Copains) ha affiancato la band dei Pooh durante un concerto. Il gruppo, orfano del tastierista, ha proposto a Facchinetti di entrare a farne parte: con la benedizione dei Les Copains Roby si è quindi unito al gruppo e ha dato la svolta alla sua carriera. Per quanto riguarda la vita privata, Facchinetti si è sposato per la prima volta nel 1970 con Mirella Costa, dalla quale ha avuto due figlie: Alessandra, nota stilista italiana, e Valentina.

Successivamente, però, nel 1979 i due si sono separati e l’artista è andato a convivere con Rosaria Longoni, la madre di Francesco Facchinetti. Nel 1989 Roby si è sposato per la seconda volta, con Giovanna Lorenzi con cui ha avuto altri due figli: Roberto e Giulia. Attualmente Roby Facchinetti abita insieme alla moglie Giovanna e ai figli nel quartiere di Conca Fiorita, a Bergamo. Nel 2017 nell’abitazione si è registrato un tentativo di rapina. Tutto è accaduto una domenica mattina, intorno alle 11.30: il genero di Roby ha messo in fuga il ladro.

