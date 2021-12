Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti, quella cena galeotta. Insieme due figli

12 dicembre 2021 a

Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti ospiti - oggi domenica 12 dicembre 2021 - di Verissimo. La coppia racconterà la loro storia d'amore e i passaggi cruciali delle loro carriere. I due sono sposati dal 2011 e insieme hanno due figli (Julia e Gabriel). I due si sono conosciuti grazie a un amico comune che ha fatto di tutto per farli andare a cena insieme. "Sono follemente innamorato di Eleonora e so che sarà così per sempre", le parole recenti di Federico. Un amore splendido il loro: un’unica cosa li divide, il sesso prima di una partita o di un’esibizione a teatro. Perché mentre Federico è assolutamente favorevole, lei è convinta del contrario: "Non riuscirei mai a farlo, troppo nervosismo", aveva spiegato sempre in una intervista del passato.

Eleonora Abbagnato è una delle ballerine più famose al mondo. Nata a Palermo, 43 anni, per tanti anni è stata etoile all'Opera di Parigi. Suo padre Elio è stato dirigente del Palermo negli anni Ottanta, suo zio Pietro Lo Monaco è un dirigente sportivo mentre suo nonno materno è stato un calciatore della Sampierdarenese. Nel 2007 esordisce come attrice nel film Il 7 e l'8 di Ficarra e Picone. Nel 2009 ha affiancato Bonolis nella conduzione del Festival di Sanremo di cui, in un paio di occasioni, ha fatto parte della giuria di qualità. Ha pubblicato il libro autobiografico Un angelo sulle punte ed è stata caposquadra nel talent Amici di Maria De Filippi. Dal maggio 2015 è direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma.

Federico Balzaretti, originario di Torino, 40 anni appena compiuti, attualmente direttore sportivo del Vicenza dopo essere stato anche dirigente della Roma e commentatore tv. Da calciatore ha indossato le maglie di Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma. Per 16 volte ha indossato anche la maglia della Nazionale italiana. Prima del matrimonio con Eleonora Abbagnato è stato legato a Jessica Gasparin: dalla storia con la sua ex compagna l’uomo ha anche avuto due figlie, Lucrezia, che è nata nel 2006 e Ginevra Vittoria che invece è venuta al mondo nel 2008.

