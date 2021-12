Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, di nuovo a Striscia la notizia: relazioni e flirt dei due conduttori

12 dicembre 2021 a

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano di nuovo dietro il famoso banco del telegiornale satirico Striscia la Notizia in onda ogni giorno su Canale5. Da domani, lunedì 13 settembre 2021, la storica coppia si riappropria della trasmissione che hanno contribuito a portarla ad essere una delle più viste della tv italiana. Parleranno della loro carriera, della vita privata e di quella di coppia televisia oggi a Verissimo. Per Greggio e Iacchetti presto potrebbe esserci una nuova sfida professionale, ancora una volta insieme. “Mi ha chiesto di mettere in piedi una cosa teatrale, anche se lui non ha idea di che impegno ci voglia, il teatro è molto faticoso. Vorrebbe fare un tour mondiale, ci sono tanti italiani che ci seguono anche dall’estero” racconta Iacchetti, raccontando la proposta ricevuta da Greggio. Un vero e proprio tour mondiale che apre la via ad una nuova avventura dei due comici e conduttori italiani più stimati di sempre.

Ezio Greggio, 67 anni, originario di Cossato in provincia di Biella, in Piemonte, oltre a conduttore è comico, attore, regista, anche giornalista pubblicista. Ha condotto fin dalla prima edizione il telegiornale satirico Striscia la notizia. Residente a Montecarlo, fondatore e animatore di un'associazione impegnata in favore dei neonati prematuri, l'Associazione Ezio Greggio dal 1995 attiva nell'assistenza pediatrica. Sposato per oltre 20 anni con la spagnola Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto i due figli, Giacomo e Gabriele, dopo una relazione con la studentessa Simona Gobbi, dal 2018 è fidanzato con Romina Pierdomenico (28 anni), seconda a Miss Italia 2021, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temption Island.

Enzo Iacchetti, originario Castelleone in provincia di Cremona, in Lombardia, 69 anni, dal 1994 fa parte della famiglia di Striscia la notizia, diventandone uno dei volti storici del programma affiancando prevalentemente Greggio. Cresciuto nel Derby Club di Milano, la svolta nel 1990 con le ospitate al Maurizio Costanzo Show. Con Natalia Estrada ha fatto anche una sit-com di successo dal titolo Il mammo, mentre nel 2009 debutta come cantante con il disco Chiedo scusa al signor Gaber, disco di cover di canzoni di Giorgio Gaber. Sposato con Roberta - insieme hanno avuto Martino nel 1986, unico figlio del comico - dopo la fine del matrimonio Iacchetti si è legato per diversi anni con l'ex velina Maddalena Corvaglia (28 anni più giovane), poi la relazione con la pittrice Tania Peli, quella con Rosi Zamboni (ex gieffina) mentre ora si è definito single dopo che il flirt con Soleil Sorge non è mai stato confermato.

