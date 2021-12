Margherita Buy, la figlia Caterina De Angelis nella serie che racconta la vita di Carlo Verdone

12 dicembre 2021 a

a

a

A Domenica In - oggi 12 dicembre 2021 - ospite Margherita Buy protagonista, insieme a Luisa Ranieri, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore e Benedetta Porcaroli, del film 7 donne e un mistero per la regia di Alessandro Genovesi.

Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier. Il ricordo di Lina Wertmuller e Ballando con le Stelle al centro della puntata

Romana, 59 anni, con origini francesi, Buy è una delle attrici italiane più apprezzate. In carriera ha vinto sette David di Donatello, sette Nastri d'argento, cinque Globi d'oro e tredici Ciak d'oro. Nel 2011 ha ricevuto il premio alla carriera al Festival de Cine Italiano de Madrid. Ha recitato nei film Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Le fate ignoranti, Caterina va in città, I giorni dell'abbandono, Viaggio sola e Mia madre, nelle serie televisive Amiche mie e In Treatment e in varie produzioni teatrali, tra cui La stazione e Due partite.

Gina Lollobrigida, le lacrime a 94 anni: "Lasciatemi vivere e morire in pace". Quali sono le sue battaglie legali

Nella vita privata Buy si è prima fidanzata con il collega Sergio Rubini, per poi sposarlo nel 1990 e dal quale si separerà nel 1993, per poi divorziare nell'estate 2012Ciò non ha compromesso tuttavia la loro simbiosi artistica. Dal 1996 al 2012 è stata legata al chirurgo Renato de Angelis da cui, nel 2001, ha avuto una figlia, Caterina. In queste settimane la figlia è protagonista di In Vita da Carlo, una serie Amazon Original ispirata alla dimensione più privata di Carlo Verdone e cui Caterina De Angelis interpreta la figlia del regista.

Shel Shapiro, chi è l'ex frontman dei The Rokes. Il suicidio della prima moglie e il secondo matrimonio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.