Lina Wertmuller, come è morta: quel disturbo del sonno. "Ci litigo, dormo poco ma bene" raccontà la regista

Lina Wertmuller è morta oggi all’età di 93 anni. La celebre regista è stata la prima donna candidata all’Oscar per la miglior regia. Nonostante le numerose fake news circolate in particolare sui social, restano misteriose le cause della sua morte. Secondo Il Giornale la regista pare avesse alcuni acciacchi, ma nessuna patologia grave. L'unica - con cui ha raccontato combattere da anni - era un disturbo del sonno, con cui affermava simpaticamente di "litigarci". "Ho sempre dormito bene, ma poco" aveva raccontato in una occasione Il Messaggero. In quell’occasione spiegò che aveva da poco imparato a capire cosa vuol dire riposare di pomeriggio, mentre in gioventù non aveva mai ceduto alla cosiddetta "pennichella". Insonne da sempre, la regista era arrivata a dormire solo tre ore.

Wertmüller nacque Roma nel 1928 proveniente da una famiglia aristocratica di origini svizzere. Il suo grande successo resta il film Pasqualino Settebellezze, che ebbe successo anche negli Stati Uniti, con cui è candidata a tre Premi Oscar nell'edizione del 1977 (migliore regia, miglior film straniero, migliore sceneggiatura), mentre una quarta candidatura arriva a Giancarlo Giannini per la sua interpretazione del protagonista. Lina Wertmüller è la prima donna a essere candidata all'Oscar come miglior regista; dopo di lei ci saranno solo Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow, Greta Gerwig, Emerald Fennell e Chloé Zhao, rispettivamente nel 1994, 2004, 2010, 2017, 2021.

"Ho fatto con lei i film più belli, è stata la mia maestra, senza di lei sarei rimasto un perito tecnico: mi ha forgiato come il pongo". Così Giancarlo Giannini nell'elogio funebre per Lina Wertmuller tenutosi nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.

