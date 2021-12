Amici 2021, Celentano sospende la maglia a Cosmary. Ospiti Sabrina Ferilli e Marco Mengoni. L'ex allievo Riki presenta nuovo singolo

12 dicembre 2021 a

Nuova puntata ricca di sorprese quella di Amici che andrà in onda domenica 12 dicembre 2021 su Canale5. Il talent di Maria De Filippi, arrivato alla sua edizione numero 21, anche oggi avrà diversi colpi di scena. A iniziare dall'assenza in studio del ballerino Christian per motivi di salute. Alessandra Celentano, invece, che in settimana le ha chiaramente detto di non apprezzarla come ballerina, deciderà di sospendere la maglia a Cosmary (in una clip poi si capire di avere tanti pretendenti nella casetta).

Tra gli ospiti ci sarà Sabrina Ferilli: l'attrice romana, grande amica della padrona di casa, è stata chiamata per giudicare la nuova sfida tra i cantanti della scuola di Amici. Sarà lei a giudicare i cantanti e a creare la classifica che servirà poi a premiare il primo e mandare in sfida l’ultimo classificato. Ad avere la meglio saranno Luigi e Sissi seguiti da Rea, LDA e il rapper Crytical. Spazio poi alle esibizioni con Carola; Serena, Mattia e Dario balleranno un passo a tre dimostrato dai professionisti Giulia Pauselli, Umberto e Simone.

Tra gli ospiti ci sarà anche l'ex allievo Riki, che presenterà il suo nuovo singolo Scusa. Poi Alex, Aisha e Rea presenteranno i nuovi inediti. LDA vincerà la prova Oreo, mentre Mattia la prova Tim. In studio anche Marco Mengoni, che farà una piccola sorpresa ad Anna Pettinelli orchestrata da Rudy Zerbi.

