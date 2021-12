4 Ristoranti, Alessandro Borghese in Piemonte per cercare la migliore cucina dell'Astigiano: stasera in tv 12 dicembre 2021 su Sky

12 dicembre 2021 a

Seconda puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti - oggi domenica 12 dicembre 2021 - su Sky Uno (ore 21,15). Alessandro Borghese dopo la prima puntata a caccia del miglior ristorante ecogreen in Trentino, stavolta sarà sulle colline dell’astigiano nei dintorni di Asti. In Piemonte infatti cercherà il miglior ristorante tra I Bricchi dell'Astigiano, territorio ricco di vitigni di celebri vini e spumanti, di antiche ricette e di così tanta bellezza da essere considerato patrimonio dell’umanità. La categoria special della puntata saranno gli agnolotti del plin, il piatto principe della cucina locale.

I 4 ristoranti in sfida sono Fabio con La Signora in Rosso, Daniela con Premiata Osteria dei Fiori, Gregorio con Agriturismo Le Tère Rüse e Manuela con Enoteca Gastronomica Civico 15. La formula è invariata anche per questa nuova edizione del programma ormai cult: 4 ristoratori si sfidano andando ciascuno a cena (o pranzo) dagli altri insieme ad Alessandro Borghese. Poi ognuno darà un voto da 0 a 10 a location, menù, conto, servizio e la categoria special che cambia di puntata in puntata, un piatto speciale per rendere la gara sempre più avvincente.

In totale in questa nuova stagione le nuove puntate girate - sempre rispettando i vari protocolli Covid - sono. oltre a quelle in Trentino, andata in onda lo scorso 5 dicembre, e quella di oggi nell'Astigiano (Piemonte), altre quattro. Ce ne saranno una in Valpolicella (provincia di Verona), una a Pantelleria (isola della Sicilia), una a Siena (Toscana) e un'altra in Barbagia (Sardegna).

