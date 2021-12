Shel Shapiro, chi è l'ex frontman dei The Rokes. Il suicidio della prima moglie e il secondo matrimonio

12 dicembre 2021 a

Shel Shapiro ospite a Domenica In, oggi 12 dicembre 2021. Il cantante nello storico format di Rai1 condotto da Mara Venier, parlerà della sua vita e presenterà il nuovo singolo dal titolo La leggenda dell’amore eterno, brano all'insegna del rock romantico che anticipa un album di inediti in uscita il prossimo anno.

Cantante, ma anche produttore e attore, nato a Londra da una famiglia ebraica di origini russe, poi naturalizzato italiano, 78 anni, Shapiro nel 1963 debutta in Italia come frontman dei The Rokes e accompagna Rita Pavone nel suo spettacolo Gian Burrasca. Negli anni Sessanta i The Rokes raggiungono il successo in Italia, vendendo più di 5 milioni di dischi e contendendo all'Equipe 84 e a I Camaleonti il titolo di principale band del beat italiano. Negli anni Settanta Shapiro intraprende la carriera di solita ed riscuote un notevole successo: interpreta in inglese alcuni pezzi che fanno la storia, collabora con Patty Pravo, lancia i Decibel ed Enrico Ruggeri, compone brani per Ornella Vanoni e Mia Martini, collabora anche con Gianni Morandi. Dopo un periodo torna in auge negli anni Duemila recitando in teatro e in alcune pellicole cinematografiche o in film per la tv. Nel 2009 con la canzone È la pioggia che va si aggiudica la vittoria della prima edizione della trasmissione di Rai1 Ciak... si canta! condotta da Eleonora Daniele. Nel 2014 debutta nel musical Jesus Christ Superstar nel ruolo di Caifa.

Attualmente testimonial di diverse onlus, Shapiro nel 1992 ha dovuto fronteggiare un autentico dramma: la moglie, l'ex fotomodella e miss Cinema 1962 Maria Lina Carreri, si tolse la vita. I due si erano sposati nel 1969. Dal loro matrimonio è nata la figlia Malindi. Successivamente Shapiro si è sposato nuovamente, con Cristina Rivetti. Dalla loro unione sono nati i gemelli Ginevra e Pietro. La coppia si è poi separata nel 1997.

