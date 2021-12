Stasera in tv, domenica 12 dicembre, torna Che tempo che fa: gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni

12 dicembre 2021 a

Stasera in tv, domenica 12 dicembre, come al solito su Rai 3 appuntamento con Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, oltre a Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti. L'ospite principale della puntata di questa sera sarà il Premio Nobel 2021 per la Fisica, l'italiano Giorgio Parisi. Come al solito Fabio Fazio proporrà una lunga serie di domande in una sua classica intervista, parlando di argomenti impegnativi ma anche più leggeri, come del resto accade sempre nelle interviste ai suoi ospiti.

In studio questa sera anche Christian De Sica e Alessandro Siani, in occasione dell’uscita del loro nuovo film, Chi ha incastrato Babbo Natale, nelle sale cinematografiche proprio in questi giorni. Ma ospite di Fabio Fazio anche Caterina Caselli, protagonista del documentario Caterina Caselli – Una vita, 100 vite, in cui ripercorre la sua vita privata e artistica che le ha regalato successo e grandi emozioni. Classe 1946, Caterina Caselli, è stata (ed è) cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva italiana. Soprannominata Casco d'ordo e molto amata del grande pubblico.

A Che tempo che fa questa sera ci sarà anche l'artista Tullio Pericoli, attualmente protagonista a Palazzo Reale di Milano con la mostra monografica Frammenti. Gli altri ospiti di Fabio Fazio: il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni; il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, poi i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea e il corrispondente Rai dalla Germania, Rino Pellino. Come tutte le domeniche in chiusura di puntata nello spazio Che Tempo Che Fa – Il tavolo ci saranno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Elio, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni e Marisa Laurito. Come al solito una puntata che si annuncia ricca di personaggi.

