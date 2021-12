Gina Lollobrigida, le lacrime a 94 anni: "Lasciatemi vivere e morire in pace". Quali sono le sue battaglie legali

12 dicembre 2021 a

a

a

Gina Lollobrigida tornerà a Domenica In, oggi 12 dicembre 2021, accompagnata dall'avvocato Antonio Ingroia, per aggiornare il pubblico su alcune novità riguardanti le vicende giudiziarie che l'hanno messa a dura prova in questi ultimi anni. L'iconica Lollo, 94 anni, era già stata intervistata da Mara Venier tre settimane fa. "Ho diritto di vivere ma anche di morire in pace", aveva detto con gli occhi rossi di lacrime l'attrice italiana più conosciuta al mondo. Da tempo infatti l'attrice è in lotta con la sua famiglia, con il figlio Milco Skofic e il nipote Dimitri. Di mezzo c'è una battaglia a colpi di carte bollate in tribunale e legali agguerriti, ma l'attrice tiene a ribadire che la vita è sua e si comporta come vuole.

Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier. Il ricordo di Lina Wertmuller e Ballando con le Stelle al centro della puntata

Prima la questione spagnola: il suo legame con l'imprenditore spagnolo Javier Rigau, 79 anni lei, 45 lui quando viene fuori e un matrimonio "con l'inganno" poi annullato dalla Sacra Rota, adesso quello con Andrea Piazzolla, il suo ex factotum che gestiva i beni dell'attrice, è a processo per circonvenzione di incapace. Pare che ci siano ammanchi milionari e tanti oggetti preziosi - si parla di 350 beni di proprietà dell'anziana attrice - messi in vendita presso case d'aste tramite un intermediario, Antonio Salvi, anche lui finito a giudizio. Ad ottobre poi la Cassazione ha convalidato il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno per l'attrice, su azione legale promossa dal figlio Milco. Una storia ingarbugliata perché i legali di Milco e Dimitri Skofic, gli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni Silveri, in un'altra trasmissione tv hanno ribadito essere "falso che i nostri assistiti abbiano mai intrapreso azioni giudiziarie contro Gina Lollobrigida".

Gina Lollobrigida, le battaglie legali e i due matrimoni. I flirt da Frank Sinatra a Neil Armstrong sino a Fidel Castro

Gina Lollobrigida è stata capace da Subiaco, suo paese di nascita, di conquistare Hollywood. Autentica star internazionale, tra le italiane più famose al mondo, avrebbe un patrimonio di circa 215 milioni di dollari secondo alcune stime. D'altronde la sua carriera cinematografica, in particolare negli anni Cinquanta e Sessanta, l'hanno portata ad essere una delle attrici più richieste in quegli anni e ha girato con gli attori più famosi del cinema mondiale. Un'eredità che spazia da case ad appartamenti, passando per quadri e gioielli.

Gina Lollobrigida, il patrimonio: quante vale la sua eredità. I beni amministrati da un tutore e le battaglie legali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.