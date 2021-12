Mompracem oggi domenica 12 dicembre alla scoperta della cucina ad alta quota e del futuro del cibo

12 dicembre 2021 a

Oggi in tv, domenica 12 dicembre, su Rai 2 dalle ore 15.30 a Mompracem il documentario Cucina ad alta quota. Una terra di mezzo che risente dell’influenza di un mix di culture, ladina, tedesca, viennese e italiana. Un viaggio tra Bolzano, Merano, Alta Badia e Alta Pusteria, una terra di montagne, di confine, inclusiva. Nel documentario, una coproduzione Rai Documentari e Rai Com in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e Rai Sede di Bolzano, scritto da Martina Proietti per la regia di Michele Melani, cinque chef di caratura internazionale - Norbert Niederkofler, Anna Matscher, Heinrich Schneider, Nicola Laera, Chris Oberhammer - si alterneranno nel racconto per immagini che mette in scena il rapporto viscerale e mai perduto tra la terra e la cucina ricercata e premiata che propongono nei loro ristoranti.

Ognuno con la sua materia prima, la sua cucina e la sua storia personale. Filo conduttore del docufilm sono proprio le materie prime a km zero scelte da ogni personaggio, il vero collante narrativo. A guidare questo viaggio, la giornalista gastronomica Maddalena Fossati Dondero, già direttrice de La cucina italiana rivista di settore e conduttrice tv, che punteggerà il racconto commentando la cucina, i piatti, raccontando anche aneddoti sugli chef e sull’Alto Adige.

Nella seconda parte di Mompracem, andrà in onda il documentario Il futuro del cibo, scritto da Barbara Gubellini, le cui protagoniste sono le proteine del futuro. Si visiteranno le aziende statunitensi, dove si realizza la carne vegetale e cellulare per contrastare il cambiamento climatico e le emissioni di CO2, i laboratori spagnoli in cui si sperimenta la bistecca in 3D e si andrà in Svezia dove il futuro del cibo è già arrivato e dagli scarti alimentari si ottiene biogas per alimentare i trasporti. Spazio poi alla rubrica dedicata alle Guerriere Verdi, questa settimana protagonista la ex modella svedese e conduttrice tv Malin Persson che ha deciso di fare della sostenibilità il suo stile di vita, scrivendo con sua sorella chef crudista, un libro in cui racconta l'importanza di recuperare i prodotti della terra dimenticati.

