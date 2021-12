Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 12 dicembre. Al centro della puntata il ricordo di Lina Wertmuller e Ballando con le Stelle

12 dicembre 2021 a

a

a

Mara Venier e Domenica In ricordano la grande Lina Wertmuller, scomparsa nella settimana che si sta per concludere a 93 anni. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, nella puntata di oggi, domenica 12 dicembre (inizio alle ore 14) spazio alla regista che è considerata una delle più grandi della storia del cinema. Di Lina Wertmuller con Mara Venier ne parleranno Giancarlo Giannini, Aldo Cazzullo e il produttore Ciro Ippolito, mentre in collegamento ci sarà l’attrice Isa Danieli.

E' morta Lina Wertmuller, la grande regista aveva 93 anni

Negli studi di Domenica In tornerà anche Gina Lollobrigida che sarà accompagnata dall’avvocato Antonio Ingroia, per aggiornare il pubblico su alcune novità riguardanti le vicende giudiziarie che l’hanno messa a dura prova in questi ultimi anni. Ma ovviamente gli ospiti saranno diversi. Shel Shapiro racconterà alcuni episodi della sua carriera e si esibirà al pianoforte con il nuovo singolo che si intitola La leggenda dell’amore eterno.

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale in finale. Ma lui annuncia l'addio al programma e fa piangere tutti

Numerose le presenze annunciate. Ci saranno le attrici protagoniste del film Sette donne e un mistero per la regia di Alessandro Genovesi. Le attrici del lungometraggio sono Luisa Ranieri, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore e Benedetta Porcaroli. Pierpaolo Pretelli, invece, si esibirà nel gioco Il Musichiere di Domenica In. Come accade ormai da diverse domeniche, ovviamente grande attesa per il talk che viene dedicato a Ballando con le Stelle. I protagonisti oggi saranno Valeria Fabrizi, Federico Lauri e Alvise Rigo, mentre Albano Carrisi sarà in collegamento da Cellino. Con loro Carolyn Smith, Alba Parietti e Pierluigi Diaco. Ovviamente commenti sulla seconda serata di semifinale e sul verdetto dei telespettatori che hanno assegnato il pass per la finalissima alla coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, ma anche sulle immancabili polemiche e sulle lacrime che sono state versate da concorrenti e maestri nel corso della serata caratterizzata dalle emozioni e da una splendida esibizione di Monica Bellucci, ballerina per una notte.

Lina Wertmuller, dalle origini svizzere al marito Enrico Job morto di leucemia e la figlia Maria Zulima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.