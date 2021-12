Ballando con le Stelle, spareggio vinto da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale: sono in finale. Ma lui annuncia l'addio e fa piangere tutti

12 dicembre 2021 a

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale vincono la semifinale di recupero e rientrano in corsa per la finalissima di Ballando con le Stelle, in programma sabato 18 dicembre, su Rai 1. La coppia nella puntata di sabato 11 dicembre, prima ha conquistato lo spareggio poi lo ha vinto nettamente. Si sono dovuti arrendere Alvise Rigo e Tove Villför così come Maykel Fonts e Mietta. Completato, dunque, il quadro dei finalisti per l'edizione 2021 dello show condotto da Milly Carlucci.

I protagonisti della puntata conclusiva saranno Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Arisa, Morgan, Federico Fashion Style e ovviamente Bianca Gascoigne. Sarà una sfida molto impegnativa quella di sabato prossimo, non solo per la qualità dei ballerini vip e dei loro maestri che hanno conquistato l'accesso alla puntata decisiva, ma anche perché si tratta di artisti con una spiccata personalità e che faranno di tutto per alzare la coppa. Chi ci riuscirà? In molti sono convinti che potrebbe essere soprattutto una sfida a tre: Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno e Arisa. Questi i nomi che vanno per la maggiore. Morgan è considerato un outsider, mentre Federico Fashion Style e Bianca Gascoigne sembrano partire in seconda fila. Ma ovviamente sono solo teorie, come sempre accade in questi casi.

Intanto nella puntata della seconda semifinale ovviamente non sono mancate lacrime e frecciatine. Le prime sono state versate da diversi protagonisti dello show, a partire da Simone Di Pasquale che ha ufficializzato il suo addio al programma di cui è protagonista fin dalla prima edizione. Il maestro lo ha annunciato prima dello spareggio, che poi ha vinto insieme alla sua allieva, Bianca Gascoigne. E' stata in quella occasione che Selvaggia Lucarelli ha preso la palla al balzo per una battuta contro Raimondo Todaro, sottolineando che quando se ne è andato qualcun'altro (il riferimento era proprio a Todaro) "ho stappato lo champagne". Rispetto a Di Pasquale, la giornalista ha detto che "credo che tu sia l’unico con cui non ho mai avuto un battibecco, sei il più carismatico e il bravo ad adattarsi alla partner. Hai valorizzato tutte le ballerine che hai avuto accanto. Sono contenta che Bianca ti accompagni in questo saluto perché ha una sensibilità speciale”. Lacrime anche di Guillermo Mariotto che ha pregato Di Pasquale: "Non andare via".

