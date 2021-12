Santa Lucia, A sua immagine su Rai 1 racconta la martire che sarà festeggiata domani

12 dicembre 2021 a

Amata e pregata con grande ammirazione. E’ una santa molto presente nella devozione popolare e la cui ricorrenza è celebrata il 13 dicembre, quindi quest'anno nella giornata di domani, lunedì. Si tratta di Santa Lucia. La puntata di A Sua immagine, in onda nella giornata di oggi, domenica 12 dicembre, a partire dalle ore 10.30 sulle frequenze di Rai 1, e condotta da Lorena Bianchetti, si occuperà proprio della tradizione di fede e di preghiera per questa santa che attraversa tutta l'Italia. Il luogo d'origine è Siracusa, dove, ai tempi dell'imperatore Diocleziano, Lucia nacque e trovò il martirio, ma è Venezia che ne conserva i resti ormai da molti secoli.

Lucia è però una santa considerata molto importante anche per la tradizione popolare: protegge la vista e a lei in passato si rivolgevano gli emigranti in partenza da Napoli, tanto da essere ricordata in canzoni celeberrime. E’ Santa Lucia che, accompagnata da un asinello, porta i regali ai bambini di una larga zona del Nord Italia. Un vero e proprio simbolo religioso che si lega a doppio filo con l'inizio del periodo natalizio. Nata nel 283, è morta nel 304, durante la persecuzione che fu voluta proprio dall'imperatore Diocleziano. Non è venerata come santa soltanto dalla Chiesa cattolica, ma anche da quella ortodossa che ne onorano la memoria il 13 dicembre, considerato proprio il giorno della sua scomparsa terrena.

Nella mattinata di Rai 1 di oggi, domenica 12 dicembre, come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di A Sua Immagine con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa. dalla chiesa di San Pio V in Grottammare, provincia di Ascoli Piceno. Regia di Michele Totaro e commento di Elena Bolasco. Alle 12 sarà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro, ovviamente a Roma.

