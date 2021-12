Morgan, il video del ballo con la figlia: chi è la piccola Lara e la mamma Jessica

12 dicembre 2021 a

L'attesissima manche di ballo con la persona cara è stata la più commovente ed emozionante di Ballando con le Stelle 2021, I finalisti, senza saperlo e a sorpresa, si sono trovati a ballare ognuno con delle persone care. Momento molto toccante quando nello studio di Rai1 a ballare con Morgan entra la figlia Lara. Il cantante non la vede da due anni. Nella clip di presentazione la bambina dice: “La danza unisce le persone, in questo caso me e mio padre”. Così il valzer padre-figlia emoziona. Poi subito dopo - giusto in tempo prima della mezzanotte - la piccola si esibisce separatamente anche in un ballo hip-hop, tra l'altro molto ben eseguito.

Morgan ha tre figlie: Anna Lou, 18 anni, avuta da Asia Argento; Lara, 7 anni, nata dal rapporto con Jessica Mazzoli e Maria Eco, arrivata a marzo 2020 e frutto dell’amore con la compagna Alessandra. Sembrano dunque lontani i tempi delle querelle e ripicche a mezzo stampa: oggi Morgan e Jessica hanno ricucito un legame sano. Una scelta dettata soprattutto dalla voglia di far star bene la piccola Lara, che vive in Sardegna con la madre e i nonni materni. Proprio Jessica, contattata da Milly Carlucci, ha favorito la sorpresa per Morgan. Davvero un bel momento tra padre e figlia.

L'avventura di Morgan dunque continua a Ballando con le Stelle e dopo questo momento altamente emozionante non resta che il rush finale all'artista milanese che ora può anche pensare alla vittoria finale: l'appeal nel pubblico d'altronde non gli manca.

