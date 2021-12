Monica Bellucci, il video del tango passionale e sensuale a Ballando con le Stelle

11 dicembre 2021 a

a

a

Monica Bellucci sensualissima a Ballando con le Stelle. La diva originaria di Città di Castello ha ballato un tango passionale con Simone Di Pasquale, incantando tutto lo studio sulle note di Amami ancora di Gianna Nannini (ma interpretata da Paolo Belli e la sua band). Alla fine dell'esibizione è scattata la standing ovation. "Una diva come quelle di altri tempi, che sa fare tutto, stakanovista, professionista, perfetta: é Monica Bellucci" ha così Milly Carlucci salutato la presenza dell'attrice umbra.

Prima dell'esibizione l'attrice presenta in una clip il suo nuovo film La Befana vien di notte. Il ballo con Di Pasquale è davvero intenso e per il ballerino è il miglior modo per lasciare il programma dopo una lunga e intensa militanza. “Sono qui a Ballando con le stelle perché sono molto incosciente” ha detto con il sorriso sulle labbra l'affascinante attrice umbra. Parole di stima arrivano da Guillermo Mariotto che, rivela Carlucci, "è stato il gancio per portare Monica in questa trasmissione". Il tesoretto accumulato dall’ospite speciale di questa sera è di 50 punti. Ivan Zazzaroni la chiude così: “Se la Befana è Monica Bellucci allora è simbolo che qualcosa sta migliorando”.

