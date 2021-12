L'Eredità, Antonio nuovo campione l'11 dicembre 2o21: alla Ghigliottina perde

11 dicembre 2021 a

a

a

Si conferma sempre spettacolare L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni alle 18,45. La campionessa in carica Elena non riesce a confermarsi, vince Antonio nella puntata di sabato 11 dicembre 2021 beffando proprio Elena e Manfredi che due giorni prima aveva sbancando alla Ghigliottina. Niente da fare però anche per lui alla Ghigliottina.

L'Eredità, Manfredi nuovo campione e conquista 17.500 euro: alla Ghigliottina trova un Tesoro

Antonio alla Ghigliottina, dopo soli dimezzamenti, gioca per 62.500 euro: le parole da legare sono tempo, fuori, guadagno, azione e incontri. Il neo campione sembra ispirato e scrive subito la parola che, secondo lui, è quella giusta per vincere il gioco finale: gioco. Il ragionamento per cui ha scelto la parola sembra convincente, in realtà la parola vincente è un'altra: margine.

L'Eredità, Elena torna campionessa ma flop alla Ghigliottina perché non mette le Corna

Al triello la domanda decisiva è su Dante: in relazione al parlato della nostra penisola il sommo poeta quale perifrasi usa? La risposta giusta è lingua del sì e la dà Antonio. La domanda decisiva riguarda il processo bayer che viene utilizzato per ricavare alluminio dalla bauxite e non la sbaglia andando alla Ghigliottina con un bottino da 250mila euro, cifra massima del gioco. Eliminati Manfredi ed Elena, a loro volta, già campioni, ma potranno riprovarci domani, domenica 12 dicembre.

L'Eredità, Chiara si conferma campionessa. Ancora niente da fare alla Ghigliottina: serata sfortunata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.