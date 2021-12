Valeria Fabrizi, il figlio morto e poi l'arrivo di Giorgia. Chi è e cosa fa la figlia dell'attrice e Tata Giacobetti

11 dicembre 2021 a

Valeria Fabrizi sta stupendo e convincendo tutti a Ballando con le Stelle: pubblico e giurati. L'attrice, 85 anni, è una delle concorrenti più brave dello show del sabato sera di Rai1. La affianca il ballerino Giordano Filippo. Star del cinema negli Cinquanta e Sessanta, Fabrizi è tornata recentemente in auge nel ruolo di suor Costanza di Che Dio ci aiuti al fianco di Elena Sofia Ricci.

La sua vita è stata caratterizzata dall'amore per il marito Tata Giacobetti, morto nel 1988. Insieme a Tata, la Fabrizi ha avuto due figli. Il primo, Alberto, è venuto a mancare a soli tre mesi di vita per un arresto cardiaco. Dopo il grande dolore, la coppia ebbe un’altra figlia, Giorgia Giacobetti. Molto si è detto anche del suo rapporto con Walter Chiari. Qualche anno fa, ospite della trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, la Fabrizi confessò di aver avuto una breve storia con l’attore quando lei aveva appena 18 anni. Un flirt poi trasformatosi in una grande amicizia.

Proprio la figlia Giorgia è sempre nel pubblico di Ballando con le Stelle: segue con grande trasporto (e spesso si commuove) la mamma. Giorgia ha deciso di seguire in parte le orme dei genitori. Dopo essersi laureata in Comunicazione, ha ottenuto un master in PR Marketing Media Relations e Tecnica Pubblicitaria in un Istituto di Londra, dove ha anche vissuto per un periodo. Tornata in Italia nel 1989, Giorgia ha ottenuto un importante ruolo come responsabile dei casting per il Maurizio Costanzo Show. Successivamente, poi, la Giacobetti ha deciso di iniziare a lavorare come freelance seguendo molti artisti della televisione, del cinema e del teatro. Il successo professionale è arrivato ufficialmente quando la figlia di Valeria Fabrizi ha deciso di fondare la sua agenzia: la Giorgia Giacobetti Comunicazione, diventata in poco tempo leader del settore a livello nazionale e non solo. Blindatissima la vita privata di Giorgia.

