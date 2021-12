Morgan, il flirt con Selvaggia Lucarelli. Lei: "Mi ha detto p*****a dietro le quinte"

11 dicembre 2021 a

Morgan è atteso protagonista di Ballando con le Stelle, a un passo dalla finale. Il cantante partecipa allo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci in coppia con la ballerina Alessandra Tripoli. Nel corso delle settimane, dopo un inizio senza problemi, sono montate le polemiche. In particolare con Selvaggia Lucarelli. Così nelle ultime puntate la giudice non emette mai alcun giudizio ma si limita al voto.

Lo scontro visto in tv è nulla rispetto a quanto successo dietro le quinte, come ha raccontato Lucarelli ieri a Oggi è un altro giorno. Nella trasmissione condotto da Serena Bortone la giornalista e scrittrice ha dichiarato: "Morgan non si è mai pentito di quello che ha detto, perché dovrei perdonarlo? Le cose serie sono successe dietro le quinte e io su certe cose non transigo. Fino a quando litighiamo sul balletto va bene, ma se dopo esci, vai nel corridoio davanti al mio fidanzato e chiedi ‘come sono andato?’, aggiungendo ‘io le donne le tratto bene, non tratto bene le p…’, questa cosa mi fa male. Mi devi chiedere scusa per questa cosa”.

Morgan è un artista che ha affascinato diverse donne, compresa Lucarelli. I suoi riferimenti a Ballando con Le stelle per il fatto di aver conosciuto Morgan risalgono proprio alla relazione che hanno avuto. Un flirt, accaduto dodici anni fa, durato però poco tempo. I due furono paparazzati durante un passionale weekend romantico e le foto erano diventate virali, in seguito alla pubblicazione sul settimanale Chi. La motivazione della rottura fu la scomparsa improvvisa del cantante.

