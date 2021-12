Arisa, sempre con Vito Coppola anche a cena. La promessa: "Più voti avremo, meno piume indosserò"

11 dicembre 2021 a

Arisa è una delle sorprese di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La cantante ha saputo mettersi in gioco, nel ballo è cresciuta e poi sa fare emozionare. In più un particolare legame con il ballerino che l'accompagna, Vito Coppola.

Sui due il gossip si spreca. Nell'ultima puntata Arisa ha stupito con quel bacio passionale in diretta tv al suo maestro ballo. “Mia madre mi ha detto: se son rose fioriranno”, ha detto in una intervista rilasciata a Il Giornale. E ancora: “A parte gli scherzi, io sono fatta così: ci sono cose che fai perché te le senti. Più che altro quando ho poco da fare cado in depressione, ingrasso, mi taglio i capelli, insomma sento il bisogno di emozioni, di sentirmi viva. Anche di dare un bacio in diretta senza sapere cosa sia”.

Arisa ha concluso poi la sua intervista con una riflessione sul suo aspetto fisico e sul tempo che passa: “Per anni, fin da Sincerità al mio primo Sanremo, mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a trentanove anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente”. E aggiunge, sibillina: “Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì…”. Intanto il rapporto con Coppola è sempre più stretto e dopo l'ultimo allenamento, le prove generali per la puntata di oggi 11 dicembre 2021, i due sono stati avvistati insieme in una cena apparentemente anche molto romantica. Arisa ha poi rilanciato sui social; "Più voti avremo, meno piume indosserò" a corredo di una foto in cui, nuda, è coperta solo da piume.

